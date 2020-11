Natale. Conte detta le regole alle famiglie per poter festeggiare

(Fonte Today) Arriva a sorpresa arriva il sì ai ricongiungimenti familiari durante le festività natalizie. Soltanto però ad alcune condizioni. Ne ha parlato il Premier Giuseppe Conte nell'ospitata a 8,1/2 di Lilli Gruber. "A Natale ci saranno delle limitazioni alle occasioni di socialità in generale, sarà un Natale diverso. Ci saranno occasioni, per quanto riguarda lo shopping. L'orientamento del governo è ridurre la socialità, ma garantire la tradizione a me molto cara dello scambio di doni, quindi lo shopping. Vogliamo fare correre l'economia", ha concluso. Aprendo poi su un tema centrale: il governo è al lavoro "sullo spostamento tra regioni a Natale, ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc". Quali?

La linea del governo è di evitare di favorire la terza ondata. "Il sistema ci consente di intervenire in modo circoscritto, senza misure che finiscono per penalizzare territori che non lo meritano e senza imporre sacrifici anche economici ingiustificati", hanno spiegato fonti di palazzo Chigi citate dall'agenzia di stampa Agi, "il governo è pienamente consapevole che affrontare le festività natalizie senza alcune cautele aggiuntive sarebbe da irresponsabili". Il Natale 2020 in lockdown soft si presenterà quindi con:

niente tombolate, festeggiamenti, veglioni e cenoni;

la deroga al coprifuoco solo per la vigilia di Natale;

si potranno raggiungere i parenti solo nelle zone non a rischio;

cenone e veglione saranno solo con i parenti stretti.

Le regole sui posti a tavola e il sì al ricongiungimento familiare in ogni zona

Una novità la annuncia il Corriere della Sera e riguarda il sì al ricongiungimento familiare: nel nuovo Dpcm 4 dicembre si valuta la possibilità di inserire una norma che consenta il ricongiungimento familiare per tutti, ovvero anche per chi si trova in zone rosse o arancioni; riguarderà però solo parenti stretti, ovvero genitori e figli, coniugi, partner conviventi anche se non domiciliati insieme, senza però concedere di riunire intere famiglie. In questa ottica per le regioni arancioni o rosse eventuali deroghe in vista del Natale verranno decise proprio per consentire il rientro a casa, anche se tecnicamente non si tratta della propria abitazione

Novità anche sui posti a tavola: per quanto riguarda le case non è però possibile inserire divieti nei provvedimenti del governo, il governo può limitarsi a semplici raccomandazioni. Si suggerirà quindi l'organizzazione di pranzi e cene soltanto con i parenti stretti, e con un numero massimo di persone: ora sono sei, non è escluso che per le festività si possa aumentare almeno ad otto sempre che ci sia lo spazio sufficiente per garantire il distanziamento. Un allungamento dell’orario di apertura dei negozi porterebbe inevitabilmente a uno slittamento dell’orario del coprifuoco alle 23 o addirittura alle 24. Certamente si potrà circolare oltre la mezzanotte la sera di Natale, anche per consentire la partecipazione alle funzioni religiose. Sarà il Consiglio dei ministri a stabilire l’orario di rientro massimo.

Per Repubblica l'idea del governo è di prevedere una zona gialla rafforzata e il nuovo Dpcm potrebbe essere varato già entro la fine della settimana per illustrarlo alle Camere il 2 dicembre. I negozi potranno riaprire semplicemente passando da zona gialla a zona arancione. Per i ristoranti invece le restrizioni potrebbero rimanere (e tra queste la più importante è la chiusura entro le 18). Per quanto riguarda i movimenti tra regioni, fanno paura gli spostamenti verso il Sud durante le feste. Ci sarà un divieto esplicito tra tutte le regioni, anche qelle gialle.