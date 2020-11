Il Governo ha deciso, Lombardia rimarrà rossa fino al 3/12. Fontana: nostri parametri sono da zona arancione

Doccia fredda per la Lombardia, il Governo ha deciso che rimarrà in fascia rossa fino al 3 dicembre. Il punto è stato fatto dal Governatore, Attilio Fontana, secondo il quale la Regione è da due settimane pienamente nei parametri previsti per il passaggio in zona arancione. Ieri intanto si è tenuto un nuovo incontro tra Governo ed anti loclai per definire le misure del nuo Dpcm Natale che entrerà in vigore il 4 dicembre. Il Presidente lombardo sulla sua pagina social ha così commentato: "Non sono d'accordo. Nel DPCM sono presenti 'automatismi' secondo cui la Lombardia è pienamente nei parametri che la qualificano in zona arancione. Ho fatto presente al Governo che gli automatismi di assegnazione delle zone, così come si applicano in senso negativo devono essere attuati anche in senso positivo, al fine di allentare la pressione sulla popolazione e sull'economia. Continuerò a farmi portavoce verso l'Esecutivo, anche a nome dei sindaci che hanno espresso la stessa preoccupazione, affinché la Lombardia, come previsto dagli indicatori previsti, entri in zona arancione il prima possibile. Restare ulteriormente in zona rossa significa non fotografare la realtà dei fatti e dei grandi sacrifici dei lombardi". Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it