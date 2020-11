Lombardia passa da rossa ad arancione

Contr'ordine! La Lombardia domenica passerà da zona rossa a arancione. L'annuncio ufficioso è arrivato dal profilo Twitter del presidente della Regione Attilio Fontana. «Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisone del governo». Poi sono arrivate le conferme, a partire poco dopo dal ministro mantovano Elena Bonetti, che in diretta su Rai Uno ha dichiarato «ci possiamo aspettare come lombardi un miglioramento per entrare in zona arancione».