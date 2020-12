Terza giornata oggi di Scuole Aperte Mantova, il sit in organizzato davanti gli istituti scolastici per chiedere alle istituzioni il ritorno alla didattica in presenza. Studenti ed adulti si sono trovati, dalle 8 alle 10, davanti il liceo Virgilio il Pitentino il Belfiore e il D'Arco. Sentiamo la testimoniaza di un docente del Classico, un genitore, e il coordinatore Alessandro Paccagnini

https://soundcloud.com/user-13508386/scuole-aperte-mantova-terzo-appuntamento