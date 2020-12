Nuova illuminazione per il municipio e la torre civica di Marmirolo

La facciata del municipio di Marmirolo splende di nuova luce grazie al sistema di illuminazione che da alcuni giorni, in via ancora sperimentale, è stato installato in piazza Roma. L’obiettivo è valorizzare la parte monumentale del sito, ovvero il palazzo comunale e la torre civica. L’intervento si inserisce all’interno di un progetto promosso dalla Provincia di Brescia e che ha aggregato venti Comuni, tra i quali Marmirolo (unico ente locale mantovano ad aderire). Tramite una apposita gara è stata affidata la riqualificazione dell’illuminazione pubblica a Engie, la quale è già da qualche tempo all'opera per rinnovare il sistema del paese. Inoltre, con la medesima aggregazione di Comuni, Marmirolo ha partecipato anche al bando Lumen promosso dalla Regione Lombardia e che ha permesso di ottenere dei contributi a sostegno degli interventi di riqualificazione della illuminazione pubblica. Nell’iniziativa bresciana a cui Marmirolo ha aderito rientra anche il progetto Smart City, per il quale si è tenuta una seconda gara che è stata vinta da A2A. La riqualificazione dell’illuminazione pubblica di Marmirolo prevede l’installazione di pali intelligenti tele-gestiti da Engie. Come detto, l’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica è già in corso e si prevede che terminerà nei prossimi mesi quando verrà completato il passaggio dai vecchi lampioni ai nuovi punti luce a led. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it