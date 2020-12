Covid, Coldiretti Mantova: da Regione Lombardia aiuti a 400 aziende sul territorio

Come promesso, sono in arrivo da Regione Lombardia i primi aiuti per le aziende agricole del comparto agrituristico, florovivaistico e del settore dei vitelli a carne bianca, fortemente colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Su tutto il territorio mantovano saranno 394 le imprese che hanno fatto domanda (il 51,3% presentate da Coldiretti Mantova) riceveranno nell’ambito della Misura 21 del Programma di sviluppo rurale, poco più di 6.600 euro, per un ammontare di oltre 2,6 milioni di euro. Un risultato importante e burocraticamente più semplice da ottenere – precisa Coldiretti Mantova - considerando che le domande sono state presentate nel mese di ottobre 2020. La rapidità dell’intervento permette di sostenere fattivamente l’impegno e il senso di responsabilità di queste filiere che non si sono mai fermate, pur nelle grandi difficoltà, e che vogliono guardare avanti. Per questo il lavoro di Coldiretti Mantova continua, al fianco delle imprese agricole e nel dialogo con le istituzioni, verso ulteriori misure a supporto anche di tutti gli altri comparti colpiti dalla crisi. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it