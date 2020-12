Rotary Club Mantova consegnerà buoni spesa al Comune: la cerimonia si terrà venerdì 11 dicembre 2020, alle 10,45 circa, all'assessorato al welfare del Comune di Mantova, in via Conciliazione 128. Il Presidente, Stefano Lorelli, consegnera 70 buoni spesa acquistati dal Rotary Club Mantova all'assessore Andrea Caprini e destinati a persone e famiglie in difficoltà e assistite dal Comune.