La Giunta ha approvato alcuni studi di fattibilità per il 2021

Molti gli interventi previsti iniziando da quelli di riqualificazione di ambiti urbani, come la riqualificazione di via Verdi (investimento previsto: 700 mila euro), dando continuità all’intervento da poco concluso di piazza Alberti, e la realizzazione nel quartiere di Te Brunetti della rotatoria di via Visi (investimento previsto: 300 mila euro), all’incrocio tra via Visi e via Bellonci, intervento importante perché propedeutico alla riqualificazione di via Amadei. Approvato anche lo studio di fattibilità relativo alla riqualificazione della piazza di Porta Giulia (investimento previsto: 400 mila euro), opera oggi molto importante sia per la necessità di recuperare una piazza da troppo tempo dimenticata, e che oggi vede la presenza del museo Hofer, sia in vista dei lavori che partiranno a breve per la realizzazione della ciclabile del Correntino che collegherà Porta Giulia a via Verona. I lavori prevedono una nuova pavimentazione, nuove alberature e nuova illuminazione. Sul fronte delle manutenzioni stradali è stato approvato lo studio di fattibilità del collegamento ciclopedonale su strada Dosso del Corso (investimento previsto: 200 mila euro) relativo ai tratti Strada Chiesanuova, viale Italia. Sono inoltre previsti interventi sul patrimonio artistico e culturale della città. Il primo riguarda i due stralci di completamento per la riqualificazione delle Fruttiere di Palazzo Te (investimento previsto: 1 milione e 300 mila euro), i lavori dello stralcio 1 sono in corso, e prevede opere di miglioramento sismico, il rifacimento delle coperture delle Fruttiere, il nuovo locale tecnico dove allocare gli impianti, la realizzazione delle bussole e di nuovi servizi igienici. Il secondo intervento riguarda la riqualificazione completa della copertura del palazzo di San Sebastiano (investimento previsto: 130 mila euro). Funzionale alla realizzazione del nuovo Parco del Te, lo studio di fattibilità di recupero e riqualificazione della palazzina Liberty dell’ex Bocciodromo (investimento previsto: 900 mila euro), dove si prevedono in particolare opere relative alle coperture, il restauro delle facciate e l’adeguamento dell’impiantistica.

Proseguono inoltre gli interventi sul patrimonio scolastico di proprietà del Comune, con le opere di riqualificazione energetica del plesso scolastico della Martiri di Belfiore (investimento previsto: 800 mila euro) e della palestra, con la sostituzione di tutti gli infissi.

Sindaco Mattia Palazzi: “Come negli scorsi cinque anni, prepariamo i progetti prima per essere pronti a cogliere ogni opportunità di finanziamento. Con questo metodo lo scorso mandato abbiamo fatto opere che mai il bilancio del Comune avrebbe potuto finanziare. È così che abbiamo portato 100 milioni da fuori senza un solo mutuo del Comune. E importanti risorse le stiamo già ottenendo in soli due mesi, come per il Parco del Te, per Palazzo Te e non solo”.