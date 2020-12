Incendio Palazzo Bonazzi: niente vandalismi ma un tentato suicido

La vicenda coinvolge un cittadino ostigliese che, purtroppo, si trova uno stato depressivo aggravato dalla perdita del lavoro, e che ha tentato di togliersi la vita in un luogo, a suo avviso, isolato. Le indagini scattate immediatamente da parte dei Carabinieri di Ostiglia, con la collaborazione del sindaco Valerio Primavori, hanno permesso di risolvere il caso nell'arco della giornata di ieri. La persona è stata individuata e indirizzata alle cure mediche per le lievi ustioni che si e' procurata nell'atto di autolesionismo.



"È un fatto che lascia molta tristezza in tutti noi, e una volta venuto alla luce, fortunatamente senza aver provocato gravi conseguenze, sarà seguito e speriamo risolto. I danni materiali sono sempre risolvibili, le ferite psicologiche delle persone hanno bisogno di tempo e impegno. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri che per tutta la giornata di ieri, senza sosta, ha lavorato per la risoluzione del caso. Tranquillizzo i cittadini sul fatto che non si è trattato di alcuna azione intimidatoria nei nostri confronti e verso il Comune in quanto istituzione". (il sindaco, Valerio Primavori)