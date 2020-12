Apam. Bus urbani in servizio anche a Natale e a Capodanno

APAM informa che gli orari del servizio di trasporto pubblico urbano e interurbano, durante il

periodo delle festività natalizie, presenteranno come di consueto alcune modifiche.

Da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio il servizio di trasporto nei giorni feriali verrà

effettuato in modalità ridotta come da giorni feriali non scolastici.

Nelle Regioni Emilia Romagna e Veneto, mercoledì 23 dicembre è pianificata nel calendario

scolastico come giornata di apertura pertanto lungo le direttrici verso le località venete ed

emiliane verranno garantite le corse dirette agli istituti scolastici. In più la corsa della linea 46 in

partenza da Mantova alle ore 6,42 fermerà anche a Valeggio s/M – Ospedale e, dopo il

capolinea di Peschiera FS, proseguirà per la fermata di Via Caduti delle Foibe; anche sulla corsa

di ritorno delle ore 14,10, dopo la partenza dal capolinea di Peschiera FS, verranno effettuate le

fermate aggiuntive a Peschiera – Via Caduti delle Foibe e Valeggio – Ospedale. Un’altra

modifica introdotta per agevolare gli studenti diretti a Mirandola riguarda la linea 35 ed, in

particolare, la corsa in partenza da Moglia delle ore 6,35 che verrà posticipata alle ore 6,55 e

limitata a San Giovanni del Dosso - dove arriverà alle ore 7,16 - dove effettuerà coincidenza con

le altre corse della linea 35 provenienti da Quistello e Revere, che ritarderanno di 5 minuti la

partenza dai rispettivi capolinea.

Giovedì 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, alcune linee del trasporto pubblico urbano

termineranno in anticipo il servizio e non verranno effettuate le seguenti corse:

 linea 4T delle ore 20.21 in partenza da Tripoli;

 linea 4T delle ore 20.20 in partenza da V.Emanuele 1 in direzione Due Pini;

 linea 4S delle ore 20.05 in partenza V.Emanuele 1 in direzione Due Pini;

 linea 5 delle ore 20.28 in partenza da Gigante;

 linea 5 delle ore 20.20 in partenza da Libertà 3 in direzione Ospedale;

 linea 5 delle ore 20.10 in partenza da Libertà 1 in direzione Gigante;

 linea 6 delle ore 20.20 in partenza da Cavallotti in direzione Formigosa;

 linea 6 delle ore 20.48 in partenza da Formigosa;

 linea 6 delle ore 20.20 in partenza da V.Emanuele 3 in direzione Buscoldo;

 linea 7E delle ore 20.15 in partenza da Bancole Sgarzari;

 linea 7E delle ore 20.20 e 20.50 in partenza da V.Emanuele 1 in direzione Ospedale;

 linea 8 delle ore 20.20 in partenza da Libertà 3 in direzione Cappelletta;

 linea 12 delle ore 20.15 e 20.55 in partenza da Boma;

 linea 12 delle ore 20.35 in partenza da Libertà 3.

La corsa delle ore 20.05 della linea 4S partirà da Cavallotti, terminerà a Barbieri e non proseguirà

per Caselle.

La corsa delle ore 20.12 della linea 7M partirà da Bancole Est e terminerà a Montata Carra 2.

Venerdì 25 dicembre, giorno di Natale, il servizio interurbano sarà sospeso per l'intera giornata

mentre il servizio urbano sarà attivo a partire dalle ore 14.30 e seguirà la normale

programmazione dell'orario festivo.

Nelle giornate di sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio i servizi di trasporto urbano e

interurbano seguiranno il normale orario festivo.

Venerdì 1 gennaio 2021 il servizio interurbano sarà sospeso mentre il servizio urbano sarà attivo

a partire dalle ore 13.30 in modalità festiva; uniche eccezioni la linea CC Circolare, che sarà

regolarmente in servizio a partire dalle ore 8.10.

A partire da giovedì 7 gennaio 2021 il servizio di trasporto urbano e interurbano riprenderà

regolarmente seguendo le nuove disposizioni.

Durante le festività natalizie gli orari di apertura dell'APAM Infopoint di piazza Cavallotti

effettueranno alcune variazioni: nelle giornate di giovedì 24 dicembre e giovedì 31 dicembre

sarà aperto al pubblico dalle ore 7.30 alle ore 13.00, mentre nelle giornate di venerdì 25

dicembre, sabato 26 dicembre, venerdì 1 gennaio e mercoledì 6 gennaio rimarrà chiuso.