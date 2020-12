La biodiversità protagonista del calendario 2021 del Parco del Mincio

La biodiversità e la funzione svolta del Capitale Naturale nella difesa della vita sono i temi protagonisti del calendario 2021 del Parco del Mincio. Negli scatti dedicati al nuovo anno è infatti riunito un emozionante racconto per immagini di diverse specie che popolano l’area protetta: alcune che raramente si avvistano, altre più comuni, ciascuna con un suo ruolo e tutte ugualmente importanti negli ecosistemi del Mincio. “La scienza ci conferma come la sottrazione di biodiversità rappresenti un grave fattore di rischio nella propagazione di malattie dal mondo animale al genere umano – spiega il presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer - il nostro intervento di tutela, fortemente orientato a produrre un cambiamento culturale, è da tempo finalizzato a far percepire il Capitale Naturale come ricchezza immensa ed essenziale per garantire il benessere, l’agiatezza e anche la salute di un territorio”. Il calendario 2021 valorizza questa ricchezza grazie agli appassionati fotografi e naturalisti che hanno messo generosamente a disposizione i loro scatti: Luciano Sutti, Gian Antonio Zapparoli, Davide Meggiorini, Massimiliano Bonatti, Pierangelo Gatto, Paolo Bignoni. Il calendario sarà in consegna nelle prossime settimane nelle scuole dei comuni compresi nel territorio del Parco del Mincio e sarà in distribuzione gratuita alla cittadinanza, fino a esaurimento scorte, a partire da giovedì 24 dicembre e nei giorni feriali, dalle ore 10 alle ore 12, presso la sede del Parco del Mincio, in piazza Porta Giulia 10 a Cittadella. La distribuzione avverrà nel rispetto delle misure anti Covid-19 con accessi contingentati a garanzia del distanziamento. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it