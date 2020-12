Nasce Oficinaocm.tv: da giovedì 23 dicembre in onda concerti, lezioni-concerto, spettacoli per famiglie

In tempi di socialità sospesa, Oficina Ocm apre un suo nuovo canale online per riportare la musica al centro della scena, rilanciare la propria operatività legata alla produzione e all’offerta cultural-musicale e riattivare il dialogo con il pubblico. Ricalcando il modello delle web tv, oficinaocm.tv avvierà le trasmissioni mercoledì 23 alle ore 18, con la presentazione dell’iniziativa e del palinsesto affidata al direttore artistico di Oficina Ocm, Carlo Fabiano. Nell'anno che celebra il 250° di Beethoven, la nuova piattaforma partirà da un omaggio sentito e doveroso al genio di Bonn, visti i lunghi anni di frequentazione che legano l’Orchestra da Camera di Mantova all’opera del sommo maestro. Il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre, appassionati e curiosi troveranno, dunque, sotto l’albero una strenna digitale beethoveniana. Alle ore 18.00 andrà online la prima di una nuova serie di lezioni-concerto online, prodotte appositamente per oficinaocm.tv e intitolate “Parolenote digital edition”. Giovanni Bietti, divulgatore celeberrimo, offre una lettura brillante dei contenuti beethoveniani, che, intrecciando biografia e produzione musicale, farà percepire quanto attuale sia ancora oggi il lascito di Beethoven. Alle ore 18.30, l'appuntamento sarà con il primo atto di “Ocm reloaded”, ciclo che raccoglie e ripropone all’ascolto produzioni dell'Orchestra da Camera di Mantova, nate anch'esse per il web. Si partirà con l’esecuzione del Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra di Beethoven, realizzato dall’Orchestra da Camera di Mantova con il pianista e direttore Alexander Lonquich al Teatro Fraschini di Pavia, il 4 novembre scorso. A seguire arriveranno altri e sempre nuovi contenuti ad arricchire progressivamente la piattaforma, che da qui in avanti resterà uno dei canali d'offerta targati Oficina Ocm: spettacoli e proposte per famiglie ma anche concerti in live streaming e dialoghi intorno alla musica e all'universo di significati e valori che veicola andranno ad aggiungersi, settimana dopo settimana, per un palinsesto che mira ad avvicinare anche nuove fasce di pubblico e che prenderà spunto principalmente dalle produzioni dell’Orchestra da Camera di Mantova. Produzioni che ci si augura presto tornino a realizzarsi dal vivo, in teatro, alla presenza imprescindibile del pubblico, ma che non mancheranno, d’ora in avanti, di sperimentare costantemente una declinazione web. Complemento e supporto al live, l’online, che oggi consente a Oficina Ocm di non fermarsi, nel prossimo futuro innescherà un gioco di rimandi e amplificazioni, consentendole di arrivare sempre più lontano e di espandere la propria comunità. Non resta che sintonizzarsi - da pc, mac, tablet o smartphone - su oficinaocm.tv. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it