Mantova Village lancia la piattaforma per l'e-commerce

Oggi stiamo vivendo una forte crescita del digitale a livello globale: gli ultimi dati ci raccontano che sono quasi 4,54 miliardi le persone connesse a Internet e circa la metà della popolazione mondiale, 3,8 miliardi di persone, utilizza regolarmente i social network, con un incremento del 9% circa rispetto al 2019. Solo in Italia, rispetto ad una popolazione di 60 milioni di abitanti, sono 50 milioni le persone online ogni giorno e 35 milioni quelle attive sui canali social; il 90% degli italiani tra gli 11 e i 74 anni ha inoltre a disposizione una connessione fissa o mobile.

In un mondo sempre più “connesso”, Land of Fashion, network italiano che raggruppa Mantova, Franciacorta, Valdichiana, Palmanova e Puglia Village, vuole essere il precursore di una nuova tendenza nel mondo retail ed affacciarsi in modo innovativo a questa nuova fase del mercato: il gruppo di Villages Land of Fashion ha deciso quindi di integrare la dimensione reale con la dimensione digitale (il valore delle transazioni legate all' e -commerce nel nostro Paese è superiore ai 35 miliardi di euro) attraverso la realizzazione di un vero e proprio marketplace. Da lunedì 21 dicembre gli utenti possono accedere a un catalogo virtuale disponibile sulla piattaforma dei Village e realizzare i propri acquisti comodamente da casa, Accompagnati dal servizio di Click and Wear, i clienti dei Village possono quindi scegliere tra le proposte dei propri brand preferiti ed effettuare la prenotazione e l’acquisto degli articoli online con ritiro presso il negozio. Qualora invece si fosse impossibilitati a recarsi presso il Village per il ritiro, il cliente potrà richiedere la spedizione degli articoli acquistati al proprio domicilio. Una vera e propria esperienza omnichannel completa che vuole unire il mondo online ed offline in un'unica grande rete.

Mantova Village e Franciacorta Village sono capofila di questo progetto multicanale del tutto innovativo per il settore outlet ed affiancano i propri brand in un percorso collaborativo e promozionale mettendo a loro disposizione un nuovo strumento altamente funzionale e efficiente ed riconfermandoli in un ruolo centrale all'interno delle dinamiche attuali di scoperta, scelta ed acquisto dei prodotti, il tutto incentrato su una clientela moderna e dinamica in cerca di nuove esperienze di shopping anche virtuali.

L’esperienza nel punto vendita dei Village della Land of Fashion continua e si evolvere in modi e forme moderne: da un lato la promozione e valorizzazione delle collezioni e della ampia proposta merceologica dei brand presenti nei centri, dall’altra la possibilità di sperimentare forme ed esperienze di acquisto a distanza, rese possibili dalle nuove tecnologie. La possibilità offerta dall’e-commerce di visualizzare forme, dettagli e colori di un capo è sempre più apprezzata dai clienti che possono così rimanere in contatto con i propri brand preferiti ed acquistare scegliendo dal catalogo on-line della Land of Fashion.

Il progetto di marketplace Click and Wear è stato sviluppato con Stentle, società del Gruppo M-Cube leader nella realizzazione di soluzioni il marketing in store, che guiderà la trasformazione della piattaforma digitale di Land of Fashion, forte della sua esperienza nel mondo dell’omnicanalità.

“E’ un progetto innovativo a cui abbiamo lavorato con convinzione superando una complessità di fattori ma contando sulla collaborazione di un team fortemente motivato – afferma Federica Sala, center manager del Mantova Village - Siamo certi che le soluzioni integrate attuate con la collaborazione di Stentle per il progetto di e-commerce non potranno che migliorare l’esperienza di shopping nei nostri Village, soprattutto in funzione dell’importanza che oggigiorno sta assumendo sempre più lo shoppping on line sia per il consumatore che per le aziende che scelgono di investire nell’innovazione digitale”

L’evoluzione di Land of Fashion verso strategie sempre più omnicanale si inserisce in un percorso di riposizionamento dei Village resa evidente dalla rinnovata immagine societaria e di brand sottolineata dal claim “Dolce Vita”; dove Dolce Vita rappresenta uno stile di vita che caratterizza il popolo italiano per eleganza, moderazione, fantasia e creatività; un’attitudine conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo.

I numeri

Land of Fashion è il più grande Gruppo italiano di Villages, con oltre 150.000 mq di GLA. Dalla fine del mese di luglio 2020 ha totalizzato 2,5 milioni di visitatori, raggiungendo il 90% degli ingressi registrati nell’era pre-Covid. Oltre 600 boutique distribuite lungo tutto lo Stivale.