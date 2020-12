V-Day. Tiepida adesione fra il personale delle Rsa e Oss: "non ne sappiamo abbastanza"

Come da programma ieri è arrivato all'ospedale di Mantova il furgone che conteneva le prime dosi di vaccino anticovid il primo a sottoporsi alla vaccinazione è stato il dottor Piero Parenti, medico di base di Canneto sull’Oglio. V- Day anche a Verona a Borgo Trento per l'azienda ospedaliera, si sono vaccinati in un centinaio altrettanti a Villafranca per l'Ulss 9.

Se all'interno degli ospedali la risposta al vaccino contro il Covid-19 sembra essere abbastanza massiccia, non si può dire lo stesso delle Rsa all'interno delle quali molti infermieri e OSS sarebbero scettici e avrebbero scelto di non vaccinarsi. A Brescia solo il 20% degli operatori delle Rsa bresciane ha aderito alla campagna vaccinale. In Piemonte, l’Associazione nazionale Anaste attraverso il sondaggio ha scoperto che il 70 per cento ha dichiarato di essere contrario o perché non ben informato, analoga situazione nel Lazio mentre in Toscana hanno aderito 8.700 operatori su 11mila.

Il tema è stato analizzato in un'inchiesta sviluppata dal quotidiano la Repubblica firmata da Zita Dazzi, Sara Strippoli e Rory Cappelli. Il titolo è “L’ultima paura delle case per anziani: ‘Il nostro personale non vuole vaccinarsi'”. Secondo questa inchiesta giornalistica, infatti, in diverse regioni italiane, dal Piemonte al Lazio, ci sono tantissimi contrari al vaccino tra coloro che lavorano nelle RSA per assistere gli anziani. In alcuni casi addirittura solo un operatore su dieci si dice disponibile a sottoporsi al vaccino.