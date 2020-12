Più pioggia che neve, l'ondata di maltempo risparmia il mantovano

Alla fine è stata più pioggia che neve e così sul mantovano i temuti disagi alla viabilità dovuti al maltempo sono stati davvero pochi. Se si esclude una leggera nevicata nell’Alto Mantovano, nell’area delle colline moreniche, il territorio virgiliano è stato risparmiato dalle copiose nevicate che invece sono state registrate in altre zone della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Alle tre della notte scorsa il Servizio Manutenzioni stradali della Provincia in via prudenziale ha ripetuto la salatura delle strade nelle zone collinari mentre sul resto della rete viaria di competenza dell’ente di Palazzo di Bagno non è stato necessario. Nessuna criticità particolare è stata segnalata nel corso della giornata. Si raccomanda comunque prudenza per chi si mette in viaggio perché le basse temperature e l’asfalto bagnato potrebbero portare al formarsi di un sottile strato di ghiaccio sul fondo stradale.