Arte e cultura sono fermi da mesi: un balletto per portare attenzione su questi settori

Marco Mantovani ballerino professionista ha voluto condividere anche con la nostra redazione un progetto realizzato in occasione delle festività natalizie, in collaborazione con la Città di Verona. Un modo alternativo per continuare a praticare il suo lavoro di danzatore; Mantovani, insieme a migliaia di altri professionisti che operano nel campo della danza, dello spettacolo e dell'arte in generale, è inattivo da mesi a causa del covid che impedisce a questi lavoratori di esibirsi. Questo video vuole ricordare l'importanza della Cultura e dell'Arte.

Il link https://drive.google.com/file/d/1u5rXpLr0-KOB5E27Hca1hMEu92PRUaea/view?usp=sharing

Il progetto è della Compagnia Chrono Ballet, gli interpreti sono: Alessandra Luppi, Marco Mantovani, la coreografia e la Direzione artistica è di Cristiana Cristiani.