Conad Nord Ovest accanto alla comunità con oltre 3 milioni di euro di solidarietà

E' grazie all'iniziativa "Unisciti a noi" a favore degli ospedali impegnati nella lotta contro il Covid-19, alla campagna di solidarietà del Natale "Con tutto il cuore" a favore degli ospedali pediatrici e ai 60.000 pasti donati a Caritas Italiana, che Conad Nord Ovest ha potuto devolvere oltre 3 milioni di euro in attività solidali e aiuti concreti verso coloro che ne hanno più bisogno. Un risultato importante reso possibile grazie ad un impegno corale e condiviso. "Sentirsi parte di una Comunità per noi di Conad, è un dono e a maggior ragione lo è, in un anno come il 2020, decisamente difficile ed intenso. Un anno che ha messo tutti noi alla prova, un anno in cui i nostri Soci, i loro collaboratori, le nostre persone, i nostri valori, i nostri clienti hanno fatto la differenza" parole intense che hanno accompagnato gli auguri di fine anno del Presidente di Conad Nord Ovest Valter Geri. "Insieme, quotidianamente, abbiamo affrontato l'emergenza con determinazione e non possiamo che ringraziare tutti i clienti che ci hanno scelto e che hanno reso possibile e concreto il nostro impegno ad essere vicini al territorio e alle nostre comunità" prosegue il presidente. A tutto ciò si aggiungono le numerosissime altre iniziative di solidarietà, volte al sostegno e alla valorizzazione del territorio che durante l'anno hanno caratterizzato l'operato della cooperativa e dei Soci nelle regioni in cui opera e che verranno consuntivate e comunicate nel prossimo bilancio di sostenibilità sociale di Conad Nord Ovest.