Articolo 3, presentazione dell'VIII° Rapporto

Mantova, Giovedì 25 marzo 2021 alle ore 17.30, Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni presenta online l'Ottavo Rapporto. L'appuntamento si svolge all'interno della XVII Settimana d'azione contro il razzismo – Keep Racism Out, organizzata dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - la pubblicazione del Rapporto e la presentazione sono finanziati da UNAR. Nel pomeriggio interverranno: Carlo Berini di Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni, Andrea Caprini assessore del Comune di Mantova, Alfredo Alietti professore dell'Università di Ferrara e Alberto Guariso avvocato di ASGI Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Dalle 17.30 si analizzeranno i dati sulle discriminazioni a Mantova con un focus particolare sulle prestazioni di sicurezza sociale negate alle persone appartenenti ai Paesi terzi titolari di permesso unico lavoro. Sarà anche l'occasione per affrontare e discutere insieme sulla percezione delle discriminazioni e sulla conoscenza degli strumenti di tutela presenti in Italia, attraverso la presentazione di una ricerca che ha coinvolto studenti e studentesse delle classi quinte degli istituti superiori presenti sul territorio mantovano. La presentazione si terrà nell'ambito di La Trama dei Diritti promosso da CSV Lombardia Sud e si propone di sensibilizzare la comunità verso il raggiungimento dell'Obiettivo 10 di Agenda2030: ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni. All'interno dell'Ottavo Rapporto sono pubblicati i dati sulle discriminazioni rilevati nell'ultimo triennio in collaborazione con il Comune di Mantova. Oltre quattrocento casi di discriminazione su quasi seicento segnalazioni da parte di cittadine e di cittadini mantovani. La stragrande maggioranza dei casi riguardano i fattori di rischio di etnia e razza. Oltre cinquanta i casi di discriminazione sulle prestazioni di sicurezza sociale. Quaranta le cause vinte in Tribunale, ed undici i casi in attesa di giudizio. Nel nuovo rapporto anche uno studio sulle politiche antidiscriminatorie sul territorio europeo, che ha verificato e valutato in quale misura gli Stati membri abbiano recepito e rispettato due specifiche direttive antidiscriminatorie: la 2000/43/CE e la 2000/78/CE - lo studio evidenzia i problemi che tuttora permangono nella loro applicazione e nell'applicazione di una legislazione antidiscriminatoria a carattere più generale. Presente nel rapporto, per la seconda volta, la ricerca MantovaBarometro che offre un quadro sulla percezione delle discriminazioni e sull'efficacia degli strumenti di tutela a cui hanno partecipato più di trecento studentesse e studenti mantovani frequentanti l'ultimo anno della scuola superiore. In ultimo, nella pubblicazione trova spazio il monitoraggio dei quotidiani locali e nazionali più letti in Lombardia che evidenzia le problematiche presenti nella rappresentazione delle minoranze all'interno della regione. Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni aderisce alla XVII Settimana d'azione contro il razzismo – Keep Racism Out, attraverso il progetto Le discriminazioni in provincia di Mantova realizzato con il contributo dell'UNAR.