Anche un imprenditore mantovano nella rete della banda dei falsi testamenti

Anche un anziano mantovano l'imprenditore Cesare Rivera di Castel Goffredo era finito nel mirino della banda dei falsi testamenti su cui stanno indagnado gli inquirenti della Procura di Milano. Almeno 14 i colpi andati a segno, o tentati, su cui sono impegnati a fare luce i Carabinieri di mezza Italia. La banda che faceva capo ad un avvocato calabrese, Giuseppe Marra, utilizzava falsi testamenti per provare ad intascare le eredità di anziani morti soli truffando i parenti del morto. Questa lo stratagemma che utilizzavano. Il vecchio "zio" lasciava tutti i suoi beni al "nipote nato in America" con testamento redatto e sottoscritto davanti a un notaio di New York. Partendo da qui i parenti milanesi di un anziano caduto nella trappola della banda hanno presentato alla procura milanese una richiesta di blocco dei beni del benefattore defunto e fatto partire le indagini nei confronti di cinque persone che volevano ereditare. L'inchiesta si è allargata ad almeno altri cinque casi sospetti di testamenti un po' troppo su misura, forse addirittura una decina sparsi per l'Italia e nelle cui vicende, guarda caso, ricompaiono sempre i soliti "eredi". I defunti sono tutte persone morte senza parenti, e la banda di truffatori avrebbe agito con la medesima tecnica dei testamenti creati ad hoc, riferibili ad un finto notaio americano. Come emerge dagli atti dell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Maura Ripamonti, la gang dei finti testamenti è già indagata per almeno altri due episodi simili, uno nel Mantovano e un altro in provincia di Vicenza. E nelle perquisizioni effettuate dagli investigatori sono stati rintracciati svariati ritagli di articoli di cronaca su persone trovate morte in casa dopo tanto tempo, che farebbero suppore possano essere state commesse altre truffe dello stesso genere, anche solo tentate, tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Il meccanismo , sempre lo stesso del caso milanese. Dopo la nomina del curatore dell'eredità, "si materializzava improvvisamente l'avv. Marra di Reggio Calabria, il quale riferiva di rappresentare" un "procuratore dell'erede designato", un finto nipote residente negli Usa nominato più di vent'anni prima con testamento, stranamente in lingua italiana, "redatto a New York dal notary public Carmine J. Guadagno". Notaio che però non esisteva, così come i personaggi indicati come testimoni dell'atto. Dietro, c'erano sempre loro.