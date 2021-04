Covid e scuole: a marzo la positività media è stata dell'1,11%, da settembre del 3,4%

L'Ats ha compilato le schede relative al tasso di positività rilevato nelle 384 scuole della provincia di Mantova dal 1 al 31 marzo. Il report è stato curato dagli operatori del Gruppo Scuola coordinati dalla Dott.ssa Laura Rubagotti e dall’Osservatorio Epidemiologico di ATS Val Padana diretto dal Dott. Marco Villa. Su una popolazione scolastica di 59.563 studenti sono stati 660 i tamponi con un tasso di positività media dell'1,11%. Più in dettaglio nella scuola dell'infanzia il tasso è dello 0,86%, nella primaria dello 0,98% nella secondaria di I grado dell'1,33% nella secondaria di secondo grado dell'1,24%. Dal primo settembre sono stati eseguiti oltre 36.000 tamponi a soggetti in età scolastica. A fine anno si è registrato un calo del numero di tamponi per arrivare a oltre 3000 nella terza settimana di marzo per effetto di una circolare regionale finalizzata al tracciamento delle “varianti” a seguito della quale i contatti sono stati tracciati per i 14 giorni precedenti la positività e, per i contatti stretti, era obbligatorio avere un tampone negativo per poter terminare la quarantena. Dall'1/09/2020 al 31/03/2021 i casi positivi totali risultano 2372 (2032 studenti e 340 personale scolastico); 10.959 gli studenti isolati e 272 il personale isolato ed 939 le classi isolate. Il 3,4% degli studenti e del personale scolastico è risultato positivo al tampone dall’inizio dell’anno scolastico.

Gli operatori del Gruppo Scuola, dislocati nelle sedi di Cremona e Mantova, effettuano attività di sorveglianza sanitaria in ambito scolastico attraverso un confronto continuo con i Dirigenti Scolastici, i Referenti Covid-19, gli RSPP e i Medici Competenti della Scuola per avviare azioni di “tracciamento dei contatti” e di ricostruzione della catena del contagio. L’attenzione è rivolta in particolare alla fascia di età scolare, alle famiglie degli alunni e a tutto il personale scolastico con la finalità di contenere il diffondersi del contagio isolando da subito le classi interessate. Il presente report è curato dagli operatori del Gruppo Scuola coordinati dalla Dott.ssa Laura Rubagotti e dall’Osservatorio Epidemiologico di ATS Val Padana diretto dal Dott. Marco Villa.





ANALISI DEI DATI AL 31 marzo 2021

Al 31 marzo, il 3,4% degli studenti e del personale scolastico è risultato positivo al tampone dall’inizio dell’anno scolastico, con dei tassi di positività più bassi nella scuola dell’infanzia e più elevati nella secondaria di primo e secondo grado.

Provincia di Mantova – dal 1 marzo a 31 marzo 2021 Ordine e grado Scuola n. Scuole Popolazione scolastica - dati gennaio 2020 n. Tamponi positivi % di positività SCUOLA INFANZIA 154 10.149 87 0,86% SCUOLA PRIMARIA 108 19.169 188 0,98% SCUOLA SECONDARIA I GRADO 56 11.786 157 1,33% SCUOLA SECONDARIA II GRADO 66 18.459 228 1,24% 384 59.563 660 1,11%

Scuole Provincia di Mantova Casi positivi studenti Casi positivi personale scolastico Studenti isolati Personale scolastico isolato Classi isolate SCUOLA INFANZIA 87 25 582 28 37 SCUOLA PRIMARIA 188 57 1131 47 72 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 157 30 664 20 46 SCUOLA SECONDARIA II GRADO 228 34 971 24 67 660 146 3348 119 222

Andamento dati dal 01/09/2020 al 31/03/2021

Situazione scuole da 01/09 a 24/10 da 25/10 a 07/11 da 08/11 a 22/11 da 23/11 a 11/12 da 12/12 a 31/01 da 01/02 a 28/02 Da 01/03 a 31/03 da 01/09/2020 a 31/03/2021 Casi positivi totali 88 189 238 223 484 344 806 2372 Casi positivi studenti 75 184 225 202 429 257 660 2032 Casi positivi personale scolastico 13 5 13 21 55 87 146 340 Studenti isolati 1396 983 717 712 1522 2281 3348 10959 Personale Scolastico isolato 41 38 13 15 22 24 119 272 Classi isolate 87 161 202 44 91 132 222 939

Dal 1 settembre sono stati eseguiti oltre 36.000 tamponi a soggetti in età scolastica. Dopo il calo del numero di tamponi avvenuto verso fine anno, si è assistito ad un costante aumento dei casi e quindi dei test eseguiti fino ad arrivare agli oltre 3000 tamponi nella terza settimana di marzo, anche per effetto di una circolare regionale finalizzata al tracciamento delle “varianti” ad elevata contagiosità, a seguito della quale i contatti sono stati tracciati per i 14 giorni precedenti la positività e, per i contatti stretti, era obbligatorio avere un tampone negativo per poter terminare la quarantena. L’introduzione della “zona rossa” e la conseguente chiusura delle scuole di ogni ordine e grado hanno consentito la riduzione del numero dei contagi ed una rimodulazione delle attività di contact tracing.

Se si esclude la terza settimana di marzo (quando è stato eseguito un numero eccezionale di tamponi di controllo), la percentuale di positività al tampone è stata sempre di poco inferiore al 10% (Figura 1b). In questo contesto, al fine di intervenire in modo ancora più efficace nell’individuazione di eventuali casi Covid-19 positivi e prevenire l’insorgenza di possibili focolai in ambito scolastico e familiare, è stato avviato il “Servizio di Prenotazione Tampone Antigenico Covid-19 per le Scuole”, che offre a tutti gli studenti di età compresa tra 14 e 19 anni e al personale scolastico della Scuola Secondaria di Secondo grado, l’opportunità di prenotare un test antigenico volontario con cadenza quindicinale e, per i soggetti già posti in quarantena, tra la terza e settima giornata della quarantena stessa.

Fig. 1a Numero dei tamponi nella fascia di età 0-19 anni Fig. 1b Percentuale di tamponi positivi nella fascia di età 0-19 anni

Complessivamente, come emerge dal grafico sottostante (Figura 2), i dati di incidenza (il numero di casi diviso rapportato al numero di abitanti) confermano che l’andamento dell’epidemia nella scuola è simile a quello del resto della popolazione, collocandosi però su dei valori nettamente inferiori, soprattutto nei valori massimi. Da metà febbraio si è osservata una decisa risalita dei casi che ha avuto il suo picco intorno alla metà di marzo. Come negli altri territori, l’aumento dei casi è stato verosimilmente favorito anche dalla presenza della variante inglese, accertata (come nella popolazione adulta) in quasi tutti i campioni genotipizzati (che però rappresentano un campione estremamente ridotto del totale dei positivi).

La Figura 3 mostra che la seconda ondata ha impattato soprattutto sulla parte più anziana della popolazione mantovana (almeno fino all’inizio delle vaccinazioni nelle RSA), mentre le curve dei nuovi casi nelle altre fasce d’età sono praticamente sovrapposte, con i più piccoli colpiti in misura minore rispetto agli altri e con dei tassi che crescono con l’età, perlomeno fino ai 24 anni.

Figura 2. Numero di nuovi casi x 100.000 abitanti

Attività di Screening nelle scuole

A partire dal mese di novembre 2020, l’ATS della Val Padana ha effettuato – nelle provincie di Mantova e Cremona – 4.875 tamponi nel setting scolastico oltre a quelli già previsti dalle disposizioni normative riguardanti la sorveglianza sanitaria. Questi screening sono stati organizzati grazie al supporto dei medici delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali (USCA), presso gli istituti scolastici o nei Punti Tampone del territorio in ottica preventiva, proattiva ed estensiva rispetto alle attuali indicazioni, ed indirizzati agli alunni e al personale di comunità scolastiche interessate da casi di positività accertati, ancorché non destinatari di misure di quarantena. Queste azioni di prevenzione hanno proprio la finalità di massimizzare la capacità di intercettare precocemente e contenere l’eventuale presenza del virus SARS-CoV-2 tra gli alunni, le loro famiglie ed il personale scolastico ed hanno piena efficacia, tuttavia, se l’adesione – che resta su base volontaria - è elevata, in quanto consentirebbero di ampliare e potenziare l’attività di sorveglianza e tracciamento dei contatti.

Si ricordano le condizioni che consentono l’attivazione del programma di screening nelle scuole:

Presenza nello stesso plesso scolastico/istituto di uno o più docenti positivi afferenti a varie classi

Presenza nello stesso plesso scolastico/istituto di uno o più operatori scolastici positivi (es. personale mensa, bidelli, assistenti alla persona, altro …) afferenti a varie classi

Riscontro di possibili assembramenti avvenuti all’interno o nel cortile della scuola (es. ricreazione, accessi avvenuti con modalità non regolamentate, altro …)

Presenza accertata di un alunno o di un autista positivi che hanno utilizzato il servizio di scuolabus

Scuole appartenenti a Comuni con elevata incidenza di casi positivi con rilevazione di focolai familiari accertati che coinvolgano anche soggetti in età scolare

Scuole che presentano un numero significativo di classi già sottoposte a quarantena

Particolari situazioni caratterizzate da notifiche di isolamento/quarantena avvenute tardivamente (es: per difficoltà a reperire i soggetti interessati e/o per ritardo di trasmissione dell’esito dei tamponi attraverso i flussi regionali, altro …)

Presenza di caso positivo sospetto/accertato di variante al virus SARS-CoV-2.

Vademecum per genitori di bambini e ragazzi frequentanti la scuola

Si ricorda infine che per accompagnare la nuova ripartenza della Scuola, l’ATS della Val Padana ha redatto un breve vademecum per fornire ai genitori chiare indicazioni per affrontare, insieme ai propri figli, questo particolare e delicato momento di vita della famiglia, caratterizzato dal perseverare di una situazione di emergenza sanitaria e di distanziamento “fisico” che si concretizza ogni giorno a scuola, ma talvolta anche in famiglia con i nonni e nel tempo libero con amici e parenti. Il vademecum è stato inviato alle famiglie grazie alla collaborazione di tutti gli Istituti Scolastici e i Servizi Educativi dell’Infanzia delle province di Cremona e Mantova, dei Pediatri e dei Medici di Famiglia ed è pubblicato sul sito di ATS al seguente link https://www.ats-valpadana.it/info-utili-per-scuole-e-genitori

ATS della Val Padana ha inoltre attivato un numero verde dedicato unicamente ai genitori di bambini/ragazzi già in sorveglianza sanitaria per SARS-CoV-2. Tale numero - segnalato alle scuole e ai pediatri e medici di medicina generale affinché questi lo comunichino alle famiglie - è già attivo per fornire informazioni rispetto alla situazione di isolamento/quarantena dei soggetti afferenti alla fascia d’età 0-19 anni. Si precisa che tale servizio non è dedicato alla restituzione dei referti dei tamponi e non vuole essere un numero di primo soccorso: in caso di manifestazione di sintomi i genitori dovranno fare riferimento unicamente al proprio Pediatra o al Medico di Famiglia e non al numero verde.