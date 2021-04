Consorzio Grana Padano e Smart Future Academy per aiutare giovani a comprendere cosa fare “da grandi”

Aiutare i giovani a fare la scelta giusta per il proprio futuro: è quanto si propone l’Associazione Smart Future Academy che è la prima realtà Italiana che mette in contatto gli studenti con personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza, dell’arte e dello sport. L’Associazione ha messo a punto un format di orientamento per i giovani particolarmente efficace, basato sull’ascolto e l’interazione con professionisti brillanti che raccontano il proprio lavoro e il percorso di studi che li ha portati al successo, permettendo di ottenere crediti per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) degli studenti. Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, anch’esso già da tempo coinvolto in progetti didattici per gli istituti superiori, è promotore attivo della cultura della qualità e della passione dei giovani facendo conoscere la storia, la tradizione, il territorio e le caratteristiche del proprio prodotto, il formaggio DOP più consumato al mondo. ‘’Questa collaborazione – dichiara il Presidente di Smart Future Academy Lilli Franceschetti – è per noi molto importante. L’orientamento dei giovani è un tema che sta molto a cuore ad entrambe le nostre realtà e il Consorzio Grana Padano ha deciso di sostenerci in questo percorso. Abbiamo infatti obiettivi simili e complementari: promuovere la cultura italiana in tutte le sue forme, sia dal punto di vista culinario che culturale.” “Grana Padano è al fianco di Smart Future Academy sin dalla prima edizione perché crede fortemente nelle nuove generazioni. Eventi come questo consentono di dialogare con i giovani e trasmettere loro, con un linguaggio smart, un’educazione alla qualità e al consumo consapevole, soprattutto quando si parla delle eccellenze made in Italy – commenta Renato Zaghini , Presidente del Consorzio Grana Padano. Crediamo sia fondamentale che, soprattutto in questa fase della loro vita, imparino a cogliere l’importanza di saper scegliere con senso critico quando acquistano un prodotto, analizzando le informazioni in etichetta e conoscendo la differenza tra un prodotto tutelato e garantito da un Consorzio, rispetto ad un prodotto che non lo è. Solo così potranno acquistare liberamente, e starà a loro valutare sulla base di dati oggettivi. Questa nuova edizione di Smart Future Academy – conclude Zaghini – sarà, come sempre, stimolante e ci auguriamo di riuscire a coinvolgere e far appassionare alla bontà tutti questi adulti di domani”. Uno degli obiettivi per il quale destiniamo tanti sforzi ed energie è quello di un dialogo continuo con tutte le principali espressioni del territorio di promozione della cultura, della crescita e della formazione giovanile. Attraverso questa collaborazione verranno promossi eventi di orientamento rivolti ai giovani mettendo in luce anche le tendenze del mercato del lavoro. Si punta quindi ad Comunicato Stampa del 12 aprile 2021 unire i benefici di un format vincente con informazioni puntuali sulle prospettive occupazionali per aiutare i giovani a fare le loro scelte future più consone ai propri sogni e inclinazioni, ma anche più rispondente alle reali e mutevoli esigenze del mondo del lavoro e dell’impresa. Contatti: Ufficio Stampa Smart Future Academy ufficiostampa@smartfutureacademy.it Associazione Smart Future Academy info@smartfutureacademy.it La presidente Lilli Franceschetti è disponibile a rispondere alle eventuali domande. Se volesse partecipare all'evento può richiedere gratuitamente le sue credenziali di accesso qui: https://www.smartfutureacademy.it/media-kit/. ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY Cos’è Smart Future Academy? L’associazione fondata nel 2016 da Lilli Franceschetti (Presidente) e Marco Bianchi (Vicepresidente) è la prima realtà in Italia pensata per connettere le nuove generazioni al mondo del lavoro, attraverso una serie di progetti di orientamento e formazione 100% GenZ. Fin dai primi eventi ha riempito teatri e palazzetti, con l’obiettivo di eliminare l’enorme gap tra mondo scolastico e lavorativo, aiutando gli studenti a rispondere alla fatidica domanda: “Cosa vuoi fare da grande?”. Come lo fa? In un modo informale ma professionale e con focus sul territorio grazie alla partnership con enti, istituzioni e professionisti che provengono da mondi diversi e possono ispirare gli studenti offrendogli una visione del mondo lavorativo a 360 gradi. In soli 5 anni Smart Future Academy ha coinvolto oltre 95.650 mila studenti, 1730 docenti attraverso 233 speech, affermandosi come il principale progetto di orientamento del sistema camerale italiano grazie alla collaborazione e al patrocinio di prestigiosi enti ed istituzioni, pubbliche e private. Tra questi: Unioncamere e Camere di Commercio; Regioni e Comuni; Uffici Scolastici Regionali e territoriali; Poste Italiane; Confindustria; Confcommercio; CNA; Coldiretti; Confapi; Associazione Artigiani; EIEF – Einaudi Institute for Economics and Finance (Banca d’Italia); Federalimentare; Utilitalia; Comando Generale Arma dei Carabinieri; Talent Garden; Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio (ABI); Consorzio Grana Padano; Summer School dei Premi Nobel dell’istituto I.S.E.O.; Rete Fondazioni ITS Italia; ScuolaZoo. Comitato Scientifico di Smart Future Academy: Giuseppe Ambrosi, presidente European Dairy Association, Gruppo Ambrosi Sergio Pecorelli, già Rettore Università di Brescia Lorenzo Maternini, vicepresidente Talent Garden Maria Ida Germontani, giurista d'impresa Luigi Scordamaglia, AD Inalca Spa - Gruppo Cremonini Daniele Tranchini, AD Gruppo La Fabbrica Giovanni Valotti, docente Economia delle Aziende Pubbliche Univ. Bocconi Enrico Zampedri, AD Gruppo Metra Spa COME PARTECIPARE Scuola: È necessaria l'iscrizione online dell'istituto sul sito di Smart Future Academy alla pagina ISCRIZIONI (https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/). Successivamente la segreteria le invierà una mail con tutte le informazioni per i docenti e per gli studenti per partecipare gratuitamente a Smart Future Academy Messina Online 2021. 