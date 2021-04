Dopo 28 giorni di lockdown la Lombardia torna arancione: aperti negozi e scuole

Dopo 28 giorni di lockdown la Lombardia da oggi, lunedì 12 aprile, torna arancione insieme a Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. Con l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza scatta la riapertura di tutti i negozi e il ritorno a scuola dei ragazzi degli ultimi due anni delle medie e (al 50%) delle superiori. Confermato invece solo asporto e delivery per bar e ristoranti. Nell'ultima settimana i positivi rilevati in provincia di Mantova sono crollati. Con gran parte dell'Italia in zona arancione, 8 studenti su 10 tornano a fare lezione in presenza: il governo vuole nei prossimi due mesi assicurare la continuità perchè tutti i dati dicono che non ci sono problemi nelle aule. E' della settimana scorsa il report compilato da ATS Valpadana sulla positività rilevata nelle 384 scuole della provincia di Mantova dal 1 al 31 marzo. Su una popolazione scolastica di 59.563 studenti sono stati 660 i tamponi con un tasso di positività media dell'1,11%. Nel dettaglio, nella scuola dell'infanzia il tasso è dello 0,86%, nella primaria dello 0,98% nella secondaria di I grado dell'1,33% nella secondaria di secondo grado dell'1,24%. Dal primo settembre sono stati eseguiti oltre 36.000 tamponi a soggetti in età scolastica i casi positivi totali risultano 2372 (di cui 2032 studenti e 340 personale scolastico); 10.959 gli studenti isolati e 272 il personale isolato ed infine 939 le classi isolate. Il tasso di positività al tampone dal primo di settembre è del 3,4%. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it