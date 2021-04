In questa prima fase organizzativa il portale di Regione Lombardia per la prenotazione dei vaccini sta offrendo una disponibilità limitata di posti nei vari centri vaccinali della provincia di Mantova. Si tratta di un passaggio iniziale: gli hub non stanno ancora funzionando al massimo delle loro potenzialità. Assicuriamo però che nei prossimi giorni si avrà un ventaglio di possibilità più ampio con riferimento ai centri in cui ricevere la somministrazione del vaccino.