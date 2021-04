Mantovarchitettura: 56 eventi in 30 giorni. Cina, ambiente, territorio (e non solo). Intervista a Federico Bucci

“Nel 2021 Mantovarchitettura brinda alla sua ottava edizione che recupera un po' di normalità dopo un 2020 drammatico”. Esordisce con queste parole il Pro Rettore Federico Bucci nella presentazione della manifestazione in programma dal 9 maggio, che durerà un mese, fino al 9 giugno in un susseguirsi di incontri, conferenze in presenza e a distanza: ben 56 gli appuntamenti programmati nella sede Polo di Mantova del Politecnico di Milano. Il primo elemento da sottolineare è la nuova immagine visiva della manifestazione che ha cambiato la grafica; non sono invece mutati i nostri partner storici il comune di Mantova e Sabbioneta, l'Ordine degli Architetti Provincia di Mantova e quest'anno si aggiunge la sponsorizzazione di Levoni. Da sottolineare quest'anno la possibilità di conoscere l'architettura cinese; non era semplice chiamare giovani architetti cinesi a presentare le loro opere d'arte ma con i collegamenti a distanza abbiamo reso concreta l'opportunità. Altra cosa da evidenziare che ci stiamo preparando alla grande mostra del 2022 a Palazzo Ducale. Guardiamo al futuro e ci dedichiamo ai nostri giovani pensando alla loro formazione per questo tra i lavori in programma abbiamo pensato al tema della sostenibilità ambientale; quest'anno quello che è mancato nel 2020, il momento della discussione di laurea l'abbiamo fatto diventare l'evento che chiuderà mantovarchitettura il 9 giugno. Grazie alla collaborazione con Teatro Magro è previsto uno spettacolo e anche con la musica grazie al lavoro avviato con il Conservatorio di Mantova; poi staiamo spingendo per approfondire la relazione tra città, legalità e sicurezza ed infine sulla condizione femminile. Ultimo, ma non ultimo, un'attenzione al territorio dei Gonzaga partendo da Mantova, Palazzo Te, Palazzo Ducale, Sant' Andrea, San Benedetto Po, Bozzolo Sabbioneta per tenere le radici ben piantate sul nostro meraviglioso territorio.

L'intervista al professore Federico Bucci https://soundcloud.com/user-13508386/federico-bucci