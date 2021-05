1 milione di imprese ha attivato il cassetto digitale dell'imprenditore

Il sistema camerale raggiunge un nuovo importante traguardo, l’adesione di un milione di imprenditori ad impresa.italia.it, il Cassetto digitale dell'imprenditore, iniziativa avviata nel 2017 con l’intenzione di assumere un ruolo di “interfaccia” tra il mondo imprenditoriale e l'Amministrazione pubblica.

Si tratta di un risultato significativo, con una crescita delle attivazioni del 100% in poco più di un anno, frutto dell'impegno di tutto il Sistema Camerale e di InfoCamere, nell’azione di partnership istituzionale con le imprese, per la messa a disposizione di strumenti digitali di reale semplificazione e innovazione. Questo traguardo vuol essere un nuovo segnale di come il Sistema Camerale stia interpretando il concetto di trasformazione digitale, prioritaria per il mondo produttivo e per il sistema Paese, per il tramite di iniziative concrete: ogni cassetto digitale, infatti, rappresenta un imprenditore dotato di identità digitale che, grazie all'utilizzo di smartphone e tablet, acquisisce sempre maggior consapevolezza del valore del patrimonio informativo delle Camere di Commercio aperto alle esigenze della propria impresa.

Ogni imprenditore vi trova tutte le informazioni e i documenti ufficiali della propria impresa – visura sempre aggiornata anche in lingua inglese, statuto, bilanci depositati, documenti depositati al fascicolo informatico – e può monitorare l’iter delle proprie pratiche presentate sia al Registro delle imprese che agli Sportelli Unici per le attività produttive.

Questo innovativo servizio ha visto aderire, senza oneri, tutte le diverse forme di impresa e si è dimostrato tempestivamente attuale in questo particolare periodo storico, rappresentando un esempio concreto di come impresa e Pubblica amministrazione possano instaurare e sviluppare un rapporto continuativo assicurato dai paradigmi della fruizione in digitale.

Con questa convinzione, lavoriamo per rendere impresa.italia.it un punto di contatto sempre più efficace tra l’impresa e l’architettura amministrativa del Paese, a supporto del percorso di semplificazione atteso dal sistema imprenditoriale e confermando il ruolo delle Camere di Commercio quale naturale interlocutore per l‘impresa del futuro.

“Anche il nostro territorio ha risposto positivamente all’iniziativa con 8.168 imprese che ad oggi hanno aderito al servizio.” afferma il dott. Zanini, Segretario Generale della Camera di commercio di Mantova, “Si tratta del 21% delle imprese mantovane registrate nel registro delle imprese, con 19.000 documenti scaricati, performance tra le migliori della Lombardia e ottima anche a livello nazionale. Un risultato destinato sempre più a migliorare grazie al servizio - attivo già da qualche settimana per gli imprenditori che hanno appuntamenti nel salone anagrafico di Largo Pradella il lunedì e giovedì - che offre agli stessi consulenza sul proprio cassetto e sugli altri servizi digitali della camera di commercio, come la firma remota, lo Spid, i libri digitali, la vidimazione virtuale dei formulari rifiuti, ecc.. Per accrescere queste conoscenze proponiamo per il prossimo 13 maggio un webinar illustrativo dei servizi digitali di cui le imprese possono fruire presso la Camera di commercio, che si terrà in collaborazione con il Team impresa Lombardia di Regione. Iscrizione gratuita on line sul sito camerale www.mn.camcom.gov.it”.