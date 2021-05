Scienza e natura in gioco, i laboratori per i bambini al Centro Famiglie “Insieme”

“Scienza e natura in gioco” è il titolo dei laboratori per bambini al Centro Famiglie “Insieme” del Comune di Mantova che si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno e che sono inseriti nel Piano Mantova. Le attività ludico-educative sono rivolte ai bambini a partire dai 5 anni, accompagnati da un genitore. I laboratori si svolgeranno in due turni, strutturati per 10 bambini ciascuno (con un genitore che dovrà restare per tutta la durata dell’evento) in due orari diversi (uno dalle 15 alle 16 e un altro dalle 16.30 alle 17.30). La durata dell’attività è di un’ora circa.

Per lo svolgimento delle attività sarà data preferenza agli spazi all’aperto dei giardini “Baden Powell” adiacenti al centro; in caso di condizioni meteo avverse (a giudizio dell’animatore) i laboratori si svolgeranno presso i locali del Centro Famiglie in via Ariosto 61 a Mantova.

Le iscrizioni sono riservate in via prioritaria ai cittadini residenti in Comune di Mantova. I non residenti possono essere inseriti in lista d’attesa inviando richiesta via mail al seguente indirizzo: alkemica.coop.onlus@gmail.com . Le iscrizioni saranno aperte a partire da 15 giorni prima dell’evento. Occorre indicare solo nome e cognome del bambino partecipante, non quello dei genitori e accompagnatori, e specificare l’età. Si può effettuare l’iscrizione per ogni bambino anche se con i fratelli o le sorelle.

“Un’esperienza di gioco a forte valenza educativa – ha detto l’assessore del Comune di Mantova Chiara Sortino –. La scoperta e il rispetto della natura, la bellezza e i segreti della scienza accompagneranno bambini e famiglie nei prossimi sabati pomeriggio. Le attività del Centro per le Famiglie si arricchiscono sempre più grazie a nuove collaborazioni che stanno nascendo con tante realtà del territorio”.

Ecco il programma degli eventi a cura della Cooperativa Alkémica.

Sabato 15, 1° turno dalle 15 alle 16, 2° turno dalle 16.30 alle 17.30. “Acqua: vietato sprecare”, un gioco per imparare a rispettare le risorse.

Domenica 16, al mattino 1° turno dalle 10 alle 11, 2° turno dalle 11.30 alle 12.30, al pomeriggio 1° turno dalle 15 alle 16, 2° turno dalle 16.30 alle 17.30 “Un ambiente ad arte” in occasione della Festa ViVi Valletta Valsecchi, fantasia e creatività con l’ispirazione della natura.

Sabato 22, 1° turno dalle 15 alle 16, 2° turno dalle 16.30 alle 17.30 “Uno zoo in città”, curiosità e particolarità per giocare con gli animali.

Sabato 29, 1° turno dalle 15 alle 16, 2° turno dalle 16.30 alle 17.30. “Che pianta è?” alla scoperta del verde in città.

Sabato 5 giugno, 1° turno dalle 15 alle 16, 2° turno dalle 16.30 alle 17.30 “Il mare in scatola”, voglia di vacanze? Il relax a portata di mano.

Sabato 12 giugno, 1° turno dalle 15 alle 16, 2° turno dalle 16.30 alle 17.30 “Giochiamo con l’acqua”. Il benvenuto all’estate.

Per info e contatti: tel. 0376 225724, mob. + 39 333 5669382, email: alkemica.coop.onlus@gmail.com

Per iscrizione ai laboratori: www.alkemicaonline.it/eventi-alkemica .