Diventare Agricultural Engineering, c'è un nuovo corso di laurea magistrale

Il Politecnico di Milano, sede di Cremona, ha recentemente comunicato l’avvio di un corso di laurea magistrale in “Agricultural Engineering” rivolto a laureati triennali in Agraria e in Ingegneria al fine di creare una nuova figura professionale. Nel corso del primo semestre i laureati in Agraria seguiranno corsi di Ingegneria, mentre i laureati in Ingegneria seguiranno corsi di Agraria tenuti da docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Cremona e Piacenza). Dopo aver uniformato il background di partenza i corsi proseguiranno congiuntamente al fine di formare un tecnico in grado di affrontare la complessità dei sistemi della filiera agroindustriale e l'interdipendenza degli elementi critici correlati alla sicurezza del sistema agroalimentare quali: la pianificazione e gestione dei sistemi produttivi e di filiera, le tecnologie emergenti di supporto alla produzione, l'interazione con l'ambiente e il territorio.

Tale laurea darà la possibilità ai neolaureati, dopo avere avuto l’abilitazione tramite l’esame di stato, di iscriversi all’albo dei dottori agronomi e dottori forestali.

Recentemente il Presidente e il vicepresidente della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia, Marco Goldoni e Gabriele Panena, hanno avuto un incontro con il prorettore della sede di Cremona del Politecnico di Milano, prof. Gianni Ferretti. Nel corso della riunione gli hanno rappresentato la positività dell’iniziativa che va ad arricchire l’offerta formativa universitaria lombarda, nell’ambito agro-tecnologico che è sempre piu’ richiesto dal mondo imprenditoriale e allo stesso tempo ambito centrale tra le competenze del Dottore Agronomo.

Durante il medesimo incontro, Goldoni e Panena hanno sottolineato che le consulenze in agricoltura, anche per gli aspetti applicativi e di campo collegati al mondo del 4.0, sono esclusivi degli iscritti all’albo dei dottori Agronomi e Forestali.

Il percorso universitario avente classe di laurea LM 26 consente inoltre anche l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri, figura che potrà collaborare per gli aspetti tecnologici e impiantistici coi Dottori Agronomi e Forestali coadiuvandoli per una perfetta integrazione tra impianti, macchine e sistemi agronomici e territoriali.

Il prorettore Ferretti ha raccolto con soddisfazione le osservazioni richiedendo a FODAF Lombardia la possibilità di organizzare all’interno del corso uno o più incontri di orientamento da proporre ai laureandi nel corso del biennio universitario.