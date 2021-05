Via da oggi alle prenotazioni di "Trame Sonore" Mantova Chamber Music Festival

Mancano meno di 2 settimane all’inaugurazione della nona edizione di “Trame Sonore”, il Mantova Chamber Music Festival che, organizzato da Oficina Ocm in cordata con il Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova e Comune di Mantova, tornerà a riempire di musica i principali luoghi d’arte cittadini dal 29 maggio al 2 giugno prossimi. Palazzo Ducale, Palazzo Te, Palazzo D’Arco, Rotonda di San Lorenzo, Piazza Santa Barbara, Teatro Bibiena, Basilica di Santa Barbara, Biblioteca Teresiana, Creative Lab, Piazza Alberti, gli spazi all’aperto di Palazzo Beccaguti Cavriani, Palazzo Castiglioni e Biblioteca Baratta accoglieranno 150 appuntamenti tra concerti, percorsi e incontri cui saranno vita gli oltre 250 musicisti attesi in città per quei giorni. Mentre alla biglietteria di Palazzo Castiglioni, nel cuore di Mantova (lunedì-venerdì, ore 10-13 e 15-18), procedono a pieno ritmo le prevendite in modalità front office, da lunedì 17 maggio sarà possibile acquistare pass-abbonamento e biglietti singoli e prenotare gli appuntamenti a ingresso gratuito online, comodamente da casa, con un click collegandosi all’indirizzo web ocmantova.vivaticket.it. Come da tradizione, tenendo fede alla propria vocazione divulgativa e all’intento di favorire l’avvicinamento alla musica d’arte da parte di un pubblico ampio e diversificato “Trame Sonore 2021” imposta una politica di biglietteria mirata ad assecondare le esigenze più varie. Combina perciò pass-abbonamenti, che propongono percorsi d’ascolto articolati, a singoli biglietti (dai 5 ai 18 €) e non dimentica di includere una ricca offerta di concerti a fruizione gratuita (alla luce delle normative anti-Covid soggetta a prenotazione obbligatoria). Questi in sintesi gli abbonamenti previsti: Premium Pass (20 concerti a scelta a 180 €, ridotto under 25 a 75 €); Weekend Pass (10 concerti su 2 giorni a 100 €, ridotto under 25 a 50 €) e Daily Pass (3 concerti a scelta sulla singola giornata a 30 €, ridotto a 27 € per iscritti a realtà convenzionate e a 25 per i giovani sotto i 25 anni d’età). In ottica di sicurezza e insieme di sostenibilità ambientale, l’invito è a preferire l’acquisto online (https://ocmantova/vivaticket.it) e il formato digitale per i tagliandi d’accesso. “Trame Sonore” ha il patrocinio di Parlamento Europeo, Commissione Europea, Regione Lombardia, Comune e Provincia di Mantova, ed è sostenuto da una fitta rete di soggetti pubblici e privati: le aziende della Corporate Membership Oficina Ocm (Marcegagia, Truzzi, Pusterla, Levoni, T Consult, Oneida, Rampi, Belleli Energy, Euroconsulting, Suono Vivo), Comune di Mantova, Ministero della Cultura, Intesa Sanpaolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cariverona, Fondazione Bam, Direzione Palazzo Ducale Mantova, Camera di Commercio, Regione Lombardia, Fondazione della Comunità Mantovana, Confindustria Mantova, Gruppo Tea, Coop Alleanza 3.0, Palazzetto Bru Zane, Autocenter. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it