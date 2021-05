Associazione Comunali propone corso per aspiranti agenti di Polizia Locale

L'associazione comunali di Mantova (info www.associazionecomunali.it - 3356068289) propone un corso per aspiranti agenti di Polizia Locale in vista delle prossime uscite di bandi concorsuali Il corso avrà luogo con le modalità E_learning suddiviso in 21 lezioni di 42 ore totali in ore serali dalle 20:30 alle 22:30 ogni Lunedì / Mercoledì / Venerdì PROGRAMMA - LEZIONI Elementi di diritto amministrativo; Ordinamento degli Enti locali: decreto legislativo n. 267/2000; Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Funzioni locali” Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013); Nozioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs.165 / 2001); La polizia locale: compiti e funzioni; La polizia stradale; Elementi di diritto penale - parte generale e parte speciale; Elementi di procedura penale; La legislazione pubblica sulla sicurezza; La polizia commerciale e annonaria; La polizia edilizia e ambientale Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it