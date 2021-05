Anniversari centenari: San Domenico e Dante Alighieri

Nel 2021 ricorrono due anniversari. Uno a tutti noto per il grande riscontro mediatico-letterario: il settecentesimo della morte di Dante Alighieri (Firenze 1265-Ravenna 1321), il secondo meno popolare: l'ottocentesimo della morte di san Domenico (Calaruega 1170-Bologna 1221). Casa Andreasi propone di celebrarli entrambi. Domenica 23 maggio ore 10 La Mantova tra san Domenico e Dante Un percorso nella Mantova medievale con soste nei luoghi più antichi (visibili o invisibili) e negli storici siti domenicani. Lunedì 24 maggio ore 17.30 ROTONDA DI SAN LORENZO nel giorno della festa di san Domenico il prof. Rodolfo Signorini legge e commenta il Canto XII del Paradiso. Un sublime momento letterario che lega entrambi i protagonisti dei due anniversari: Dante, autore, a Domenico, protagonista del Canto. Siamo nel IV Cielo del Sole, il mattino di giovedì 14 aprile (o 31 marzo) del 1300. San Tommaso d'Aquino, domenicano, ha appena terminato di parlare celebrando san Francesco. La prima corona di spiriti sapienti riprende a ruotare e viene circondata dalla seconda corona di dodici anime che cantano in modo così armonioso, impossibile a descriversi. Le due corone sembrano due arcobaleni concentrici, l'uno riflesso dall'altro, che ricordano il mito di Iride inviata da Giunone sulla Terra e il racconto biblico del patto tra Dio e l'uomo, dopo il Diluvio Universale. San Bonaventura da Bagnoregio, francescano, pronuncia il panegirico di san Domenico. Aperto a tutti. Info: CASA ANDREASI MANTOVA via PIETRO FRATTINI 9 - 0376.322297 347.2399114 333.9208885 Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it