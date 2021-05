Bando per il logo “Mantova Plastic Free”. Premiati gli studenti vincitori

Davide Rossi e Vittorio Scaini della classe 5 LA del Liceo Artistico Giulio Romano sono i vincitori del bando per il concorso di idee per la creazione del logo “Mantova Plastic Free”. I due studenti hanno ritirato il premio lunedì 24 maggio, nell’aula Consiliare del Comune di Mantova, alla presenza degli assessori all’Ambiente Andrea Murari e alla Pubblica istruzione Serena Pedrazzoli, della presidente del Rotary Club Mantova San Giorgio Loredana Bocchini, insieme a Maria Giuseppina Sordi, della dirigente scolastica Alida Irene Ferrari e della professoressa Lina Bianchi. Il premio consiste in 4.000 euro che saranno destinati alla scuola di appartenenza dei premiati, il Liceo Artistico Giulio Romano, per essere utilizzati in progetti finalizzati alla riduzione della diffusione di plastica nell’ambiente. L’iniziativa, che ha visto concorrere le scuole superiori cittadine alle quali si sono aggiunti anche istituti scolastici della provincia, è stata promossa dal Rotary Club San Giorgio con il supporto del Comune di Mantova. Le proposte, giunte numerose, sono state valutate da un’apposita commissione che ha scelto il logo. L’obiettivo del bando, oltre a quello di dotare la città di un elemento grafico che accompagnerà ogni iniziativa sul fronte del “plastic free”, è stato anche quello di favorire la sensibilizzazione degli studenti e dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni verso le tematiche della sostenibilità ambientale, in particolare per quanto attiene la riduzione della dispersione nell’ambiente della plastica monouso. Il logo potrà essere utilizzato dagli esercizi commerciali del territorio comunale, appartenenti a qualsiasi categoria merceologica, che condividano la scelta di adottare soluzioni “plastic free”. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it