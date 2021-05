Corse Apam cambiano percorso per il passaggio del Giro d'Italia

Passa nuovamente per la provincia di Mantova la 18° tappa del Giro d’Italia 2021 e pertanto per

l’intera giornata di giovedì 27 maggio 2021 il servizio di trasporto pubblico di APAM sarà

interessato da diverse modifiche.

La tappa partirà da Rovereto e attraverserà il territorio mantovano da San Cassiano, si dirigerà

poi verso Medole, Castel Goffredo, Casaloldo e, dopo essere transitato per Asola, proseguirà per

Isola Dovarese, diretta al traguardo di Stradella.

Per effetto di questo percorso, alcune linee extraurbane dell’alto Mantovano verranno

interessate da modifiche e nel dettaglio:

CORSE ELIMINATE:

Linea 8 corsa delle ore 7,57 da Asola ITC per Asola Eurospin

Linea 8 corsa delle ore 12,55 da Asola Eurospin per Asola ITC

Linea 13 corsa delle ore 13.00 da Asola ITC per Casaloldo

Linea 57C corsa delle ore 7,40 da Casalmoro per Asola ITC

Linea 57C corsa delle ore 13,00 da Asola ITC per Casalmoro

Linea 58 corsa delle 13,19 da Asola ITC per Asola P.le Forchini

MODIFICHE ORARIO:

Linea 2 corsa delle ore 11,25 da Brescia Autostazione per Mantova, si interrompe a Castiglione

d/S Via Pisacane alle ore 12,15 e riparte alle ore 13,30 per Mantova

Linea 7A corsa delle ore 12,05 da Lonato per Goito, si interrompe a Castiglione d/S Via Pisacane

alle ore 12,25 e riparte alle ore 14,00 per Goito

Linea 7A corsa delle ore 13,35 da Castiglione d/S per Mantova posticipa alle ore 14,00

Linea 8 corsa delle ore 13,22 da Asola P.le Forchini per Castiglione d/S - Via Pisacane posticipa

ore 14,30

Linea 8 corsa delle ore 13,22 da Asola P.le Forchini per Castiglione d/S - Via Cavour posticipa la

partenza alle ore 13,43 da Castel Goffredo Via Montegrappa e non effettua le fermate di Asola

(tutte), Casellina, Castelnuovo Asolano, Casaloldo, Zecchini, Castel Goffredo Viale Europa e

Medole (Via Pesenti, Via Fontana e Piazza Vittoria)

Linea 13 corsa delle ore 13,50 da Asola per Mantova non effettua le fermate di Asola, Casellina,

Castelnuovo Asolano, Casaloldo (Via Giustizia e Via Matteotti) ma parte da Casaloldo Via

Alessandrini alle 14,02

Linea 46 delle ore 12,05 da Peschiera d/G per Mantova non effettua le fermate di Peschiera,

Dolci, Ponti s/M, Stabilimento Buton ma parte da Monzambano Via Gen. Darra alle ore 12,18

Linea 46 delle ore 13,00 da Peschiera d/G per Mantova non effettua le fermate di Peschiera,

Dolci, Ponti s/M, Stabilimento Buton ma parte da Monzambano Via Gen. Darra alle ore 13,15

Linea 55 corsa delle ore 13,20 da Asola per Mantova posticipa ore 14,30

Linea 57A corsa ore 13,28 da Asola per Goito posticipa la partenza ore 13,40 da Casalmoro

Municipio e non effettua le fermate di Asola, Corte Castellaro e Cascina Cappuccini

Linea 57B corsa delle ore 12,54 da Castel Goffredo – Via Battisti per Acquafredda parte alle ore

12,54 dalla fermata di Montegrappa, 65

Linea 57C corsa delle ore 13,15 da Asola per Carpenedolo posticipa la partenza ore 13,23 da

Casalmoro Municipio e non effettua le fermate di Asola, Corte Castellaro e Cascina Cappuccini

Linea 58 corsa delle ore 13,22 da Asola per Mantova posticipa ore 14,30

MODIFICA PERCORSO:

Linea 8 corsa delle ore 13,25 da Castiglione d/S per Castel Goffredo non effettua le fermate di

Medole (P.za Vittoria, Via Fontana e Via Pesenti), Castel Goffredo (Via Martiri e Via Battisti) e

termina in Via Montegrappa 65

Linea 8 corsa delle ore 13,37 da Castiglione d/S per Asola non effettua le fermate di Medole (P.za

Vittoria, Via Fontana e Via Pesenti), Castel Goffredo (Via Martiri e Via Battisti)

Linea 13 corsa delle ore 12,30 da Mantova per Asola termina a Casaloldo Via Alessandrini e non

effettua le fermate di Casaloldo (Via Giustizia e Via Matteotti), Castelnuovo Asolano, Casellina e

Asola

Linea 13 corsa delle ore 12,30 da Asola per Mantova non effettua le fermate di Asola, Casellina,

Castelnuovo Asolano, Casaloldo (Via Giustizia e Via Matteotti) ma parte da Casaloldo Via

Alessandrini alle 12,42

Linea 13 corsa delle ore 13,24 da Asola per Mantova non effettua le fermate di Asola, Casellina,

Castelnuovo Asolano, Casaloldo (Via Giustizia e Via Matteotti) ma parte da Casaloldo Via

Alessandrini alle 13,37

Linea 13 corsa delle ore 10,40 da Mantova per Asola termina a Casaloldo Via Alessandrini e non

effettua le fermate di Casaloldo (Via Giustizia e Via Matteotti), Castelnuovo Asolano, Casellina e

Asola

Linea 46 delle ore 9,25 da Mantova per Peschiera d/G termina a Monzambano Via Gen. Darra e

non effettua le fermate di Stabilimento Buton, Ponti s/M, Dolci e Peschiera d/G

Linea 46 delle ore 10,25 da Mantova per Peschiera d/G termina a Monzambano Via Gen. Darra e

non effettua le fermate di Stabilimento Buton, Ponti s/M, Dolci e Peschiera d/G

Linea 46 delle ore 11,20 da Peschiera d/G per Mantova non effettua le fermate di Peschiera,

Dolci, Ponti s/M, Stabilimento Buton ma parte da Monzambano Via Gen. Darra alle ore 11,33

Linea 47 corsa delle ore 13,10 da Villafranca per Pille Bivio non effettua le fermate di

Stabilimento Buton e Ponti s/M

Linea 55 corsa delle ore 13,05 da Remedello Sopra per Asola ITC effettua capolinea in Via

Cadimarco, angolo Via Toscana e non effettua le fermate di Via Cremona, Via Carducci, P.le

Forchini, Viale della Vittoria e Via Salvo D’Acquisto

Linea 55 corsa delle ore 13,05 da Remedello Sopra per Asola P.le Forchini effettua capolinea in

Via Cadimarco, angolo Via Toscana e non effettua le fermate di Via Cremona, Via Carducci e P.le

Forchini

Linea 57B corsa delle ore 12,27 da Carpenedolo per Castel Goffredo effettua capolinea a Castel

Goffredo Via Montegrappa 58

Linea 57B corsa delle ore 12,55 da Brescia S. Eufemia per Castel Goffredo effettua capolinea a

Castel Goffredo Via Montegrappa 58

Linea 58 corse delle ore 11,40 da Mantova per Asola termina a Canneto s/O e non effettua le

fermate di S. Elena Bivio, Azienda Le Betulle, Calzificio Asolano, Casalromano, Masona Bivio,

Sorbara Bivio e Asola

Linea 58 corse delle ore 12,25 da Mantova per Asola termina a S. Elena Bivio e non effettua le

fermate di Azienda Le Betulle, Calzificio Asolano, Casalromano, Masona Bivio, Sorbara Bivio e

Asola.

Per ulteriori informazioni