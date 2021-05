Il grande cinema riparte in una Cinecity rinnovata

Il grande cinema torna in sala alla multisala Cinecity, che finalmente, dopo 7 mesi di chiusura dovuta alla pandemia, mercoledì 26 maggio ha riaperto le sue porte al pubblico ed è tornata a emozionarlo con la magia unica del buio delle sue sale. Al momento ce ne sono aperte 5, le più grandi e capienti, mentre per le altre si aspetterà l’evoluzione della situazione sanitaria. Un ritorno che prevede molte novità: in questi mesi di chiusura infatti sono stati fatti diversi lavori di ristrutturazione e rinnovo, dal rifacimento dell’impianto di climatizzazione (con sanificazione continua dell’aria) e di parte dell’impianto elettrico, a interventi per migliorare la qualità tecnica della sala 3 (la più grande), con un nuovo schermo Harkness e il completo rinnovo dell’impianto audio. Novità ci sono anche su aspetti estetici e di comfort: per accedere alle sale gli spettatori percorreranno, sulla scala e il corridoio di accesso, un tappetto rosso che riproduce l’effetto del Red Carpet dei Festival cinematografici; sempre in sala 3 sono poi state installate nuove poltrone reclinabili della linea Premium di Lino Sonego, con interasse da 60 cm, diminuendo i posti a fronte di un salto di qualità del comfort. Interventi importanti per dare ancora più valore all’esperienza in sala, per poter tornare in piena sicurezza a vivere i film in una situazione di condivisione e convivialità e goderli con le migliori tecnologie disponibili. L’accesso al cinema rispetterà tutte le indicazioni dell’ultimo decreto: controllo della temperatura e tracciamento del pubblico (i dati verranno eliminati dopo 14 giorni); distanziamento in sala tra non congiunti; obbligo di mascherine certificate, chirurgiche o ffp2, anche durante la proiezione; divieto di consumo di cibi e bevande. La programmazione è sempre disponibile e aggiornata sul sito www.cineview.it, dove è anche possibile prenotare il proprio biglietto (anche su applicazione CINECITY MANTOVA, scaricabile da Android e Apple). Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it