Piazza Sordello, lato Domus: è punto raccolta rifiuti? Tonelli presenta interrogazione

Non trova soluzione la questione rifiuti in piazza Sordello, lato Domus, dove viene conferito il pattume. Una visone poco idilliaca per la Città Unesco. Il consigliere comunale Tommaso Tonelli è tornato a sollecitare gli amministratori e Mantova Ambiente attraverso il deposito dell'interrogazione di cui si allega il testo

OGGETTO: deposito rifiuti in Piazza Sordello

Premesso:

- che utenti di Mantova Ambiente (domestici e/o non domestici) depositano regolarmente sul muretto della Domus di Piazza sordello i propri rifiuti;

- che questa condizione perdura da quando la precedente amministrazione ha inaugurato tale manufatto;

- che era già stato evidenziata questa situazione, poi ripresa anche nello scorso mese di aprile dalla stampa locale;

- che non è chiaro al sottoscritto se quel luogo sia stato indicato da Mantova Ambiente per la raccolta dei rifiuti;

- che sarebbe molto grave e inaccettabile se venisse confermato che il punto indicato da Mantova Ambiente fosse quello sopra indicato;

- che nonostante sia già emerso sulla stampa ad oggi nulla è cambiato.

Pertanto, si chiede al signor Sindaco:

- se è a conoscenza del fatto;

- se sono state prese iniziative da parte dell’assessorato per evitare che ciò avvenga;

- in caso affermativo, perché continui ad essere utilizzata la Domus come punto di raccolta;

- quale era - e qual è - il punto di raccolta dei rifiuti per gli esercizi commerciali di Piazza Sordello lato Voltone di San Pietro.