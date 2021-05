Tappa a Mantova oggi del Bike&Sound in Piazza Sordello

Tappa a Mantova oggi del Bike&Sound, alle ore 9:00 circa in Piazza Sordello; a salutare i partecipanti sarà dall’Assessore Iacopo Rebecchi. Tutte le info dell’iniziativa a questo link ? https://bikeandsounds.com/ Cos'è Bike&Sounds? Un racconto in bici in compagnia di chi, per lavoro, è abituato a far fatica: direttore di produzione, tour manager, fonico, rigger, staging crew, local promoter e tutti quei ruoli fondamentali per la riuscita di uno spettacolo! A parlare saranno i racconti, le immagini, i volti, raccolti in un documentario itinerante che passa attraverso i luoghi della musica! Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it