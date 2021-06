Grande partecipazione alla prima escursione nei prati stabili di Soave, prossime date il 13 e il 19/6

Si è tenuto a Soave di Porto Mantovano il primo appuntamento del ciclo di eventi "Naturalmente stabili, per natura dinamici" organizzato nell'ambito del progetto di valorizzazione del territorio dei prati stabili della Valle del Mincio, che vede in partnership il Parco regionale del Mincio e i Comuni di Porto Mantovano, Marmirolo, Goito, Volta Mantovana e Roverbella. Insieme a una guida ambientale e a una GEV del Parco del Mincio, i partecipanti sono andati alla scoperta delle ricchezze che l'antica coltura del prato stabile racchiude, all'interno di ambienti naturali di grande suggestione, incastonati nella riserva naturale Valli del Mincio. Durante il tour, visita ad un'azienda agricola che alimenta le vacche da latte con il foraggio dei prati stabili, rinomato per la sua eccelsa qualità, e che ha appena terminato il "maggengo", il primo taglio del mese di maggio. Nell'azienda, una coppia di cicogne ha costruito un nido su una stalla a ridosso dei prati stabili, la cui biodiversità è fonte di ricco nutrimento per la specie. Durante il tour sono state osservate numerose specie di erbe spontanee commestibili, fioriture spontanee, farfalle dai colori sgargianti e lepri. L'itinerario ha raggiunto una suggestiva ansa del Mincio, dove è stato possibile ammirare il paesaggio fluviale, ascoltare i canti dell'avifauna autoctona e osservare un popoloso gruppo di cigni. Gli eventi dedicati ai prati stabili proseguiranno nel mese di giugno domenica 13 con l’evento di scienza partecipata "Bioblitz dei prati stabili" alle Bertone e sabato 19 con la biciclettata "tra i due boschi di pianura": partenza da piazza Roma a Marmirolo per arrivare al Parco delle Bertone e a Bosco Fontana. Partecipazione gratuita con iscrizione richiesta: programma completo su www.parcodelmincio.it Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it