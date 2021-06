Nella selva oscura - un grande successo in Foresta Carpaneta per lo spettacolo dedicato a Dante

Un grande successo di pubblico per lo spettacolo teatrale “Nella selva oscura”dedicato a Dante, ideato da ARS Creazione e Spettacolo per il Comune di San Giorgio Bigarello e realizzato nella splendida cornice della Foresta Carpaneta, grazie alla collaborazione di Ersaf Lombardia. Un vero e proprio percorso culturale in cui Dante e il suo maestro Virgilio hanno accompagnato gli spettatori, divisi in gruppi, attraverso gli oltre 40 ettari di bosco, all’interno dei quali sono andati in scena gli episodi salienti della Divina Commedia. "La foresta Carpaneta ha accolto il teatro contemporaneo -dichiara l'Assessore alla Cultura Daniela Sogliani- e questo binomio arte-natura è la chiave vincente di questo evento che è stato molto apprezzato dal pubblico". Un racconto polifonico dedicato alla prima cantica dell’Inferno, denso di emozioni e spettacolarità, il cui testo è una drammaturgia di Federica Restani con testi di Dante, Virgilio e Luigi di Raimo. Sulla scena gli attori Adriano Evangelisti,Raffaele Latagliata e Federica Restani nei panni di Virgilio, Andrea Avanzi nel ruolo di Dante, Silvia Gandolfi in quello del conte Ugolino, Irene Gandolfi nelle vesti di Didone, Teresa Turola ha interpretato Francesca, Mattia Bignardi nelle vesti di Pier delle Vigne, le Arpie Elena Migliari e Denise Mirandola, Giorgia Magnani per la figura di Manto, Silvia Ruberti ha interpretato Ulisse e Sofia Ferrari il personaggio di Diomede. In scena anche la compagnia Tersicore nei personaggi dei lussuriosi. Il pubblico è stato condotto nel regno dei morti attraverso un viaggio ideale e letterale all’interno della narrazione dantesca e, canto dopo canto, ha potuto apprezzare quanto sia contemporanea e assolutamente catartica la Divina Commedia. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it