Italia maglia nera in Europa nell’abbandono prematuro degli studi

La disaffezione verso i processi formativi e la crescita della povertà

familiare rischiano di lasciare campo libero all’aumento del lavoro minorile in Italia nel post

pandemia e alla creazione di una platea di lavoratori senza le necessarie competenze per scalare la

piramide professionale. A sollevare il velo sul fenomeno è la Fondazione Studi Consulenti del

Lavoro nell’indagine “Il lavoro minorile in Italia: caratteristiche e impatto sui percorsi formativi e

occupazionali”, realizzata dal proprio Ufficio Studi in occasione della “Giornata mondiale contro il

lavoro minorile” del 12 giugno 2021. Malgrado una curva tendenziale positiva nel contrasto al

fenomeno – complice il rafforzamento della normativa e la maggiore attenzione all’abbandono

scolastico – l’Italia è maglia nera nel panorama europeo per la quota di giovani dai 18 ai 24 anni che

hanno lasciato prematuramente gli studi (9,9%), assieme alla Spagna. Soprattutto nel Mezzogiorno,

con punte in Sicilia e Campania rispettivamente del 19,4% e 17,3%.

Tra gli attuali occupati in Italia con età compresa tra 16 e 64 anni, si legge nell’indagine, circa 2,4

milioni hanno svolto un qualche tipo di attività lavorativa prima del sedicesimo compleanno. Un

fenomeno di irregolarità che si conferma ancora diffuso tra i giovani e penalizza le prospettive di

formazione e lavoro: nel 2020, erano oltre 230mila, su 4,9 milioni di occupati con meno di 35 anni,

a dichiarare di aver ricevuto una retribuzione già prima dei 16 anni. Secondo le stime, elaborate dai

microdati dell’indagine Forze di lavoro dell’Istat, sono evidenti le ricadute del lavoro minorile sulle

prospettive di vita dei giovani coinvolti: chi inizia a lavorare prima dei 16 anni nel 46,5% dei casi

consegue al massimo la licenza media; solo l’11,2% del campione arriva alla laurea. Diversamente,

tra chi entra nel mondo del lavoro in età legale, sono solo 18 su 100 coloro che si fermano alla scuola

media inferiore mentre la percentuale dei laureati sale al 27,3%. Così, in una catena consequenziale,

il lavoro minorile abbatte le possibilità di raggiungere i vertici della piramide professionale: solo il

17% arriva a svolgere una professione imprenditoriale, intellettuale o tecnica mentre si riscontra un

valore quasi doppio (31,5%) tra quanti, al contrario, iniziano a lavorare più tardi. Tra questi, 7 su 10

sono uomini – più propensi ad abbandonare gli studi e maggiormente coinvolti nelle esigenze di

sostentamento delle famiglie in condizioni economiche disagiate rispetto alle donne – e vivono nelle

regioni del Nord (57,1%) dove sono maggiori le opportunità occupazionali nel tessuto produttivo,

specie nelle regioni a più alta vocazione turistica (Trentino Alto Adige, 17,9%; Val d’Aosta, 10,6%;

Sardegna, 10,3%). «La riduzione del fenomeno del lavoro minorile tra le fasce di popolazione più

giovani non deve distrarci dal rischio che le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro e della

società, determinate dall’emergenza sanitaria, invertano la rotta – afferma Rosario De Luca,

presidente di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro –. I dati confermano, ancora una volta, che

l’investimento in formazione e competenze è vincente in una prospettiva che guarda alle opportunità

future, dei singoli e del Sistema Paese».