Scoperta a Curtatone discarica abusiva, denunciato e multato il proprietario

L’area interessata, estesa per circa 300 metri quadri, è stata individuata grazie alla perlustrazione di prossimità svolta su tutto il territorio. Nel corso dell’ispezione sono stati catalogati numerosissimi rifiuti, pericolosi e non, ed in parte speciali, tutti commisti tra loro ed in forte stato di degrado ed abbandono, tra cui una motrice risultata radiata per demolizione, rifiuti ferrosi vari, pneumatici, scarti di lavorazioni e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), accantonati senza alcuna autorizzazione. L’intera area è stata sottoposta a sequestro in attesa delle decisioni del giudice e della successiva ordinanza di ripristino dei luoghi. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it