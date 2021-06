De Corato: "Bene espulsione dei familiari della magrebina segregata. Assordante silenzio delle femministe"

"Ringrazio anzitutto la Polizia di Stato per aver tratto in salvo una giovane donna marocchina, arrivata da poco in Italia, tenuta segregata e picchiata dal marito e dai suoceri". Commenta così, l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, quanto accaduto a Mantova, dove la Polizia è intervenuta in soccorso di una giovane sposa di origine marocchina, da tre mesi in Italia, costretta dai suoceri e dal marito, denunciati dalle Forze dell'ordine alla Procura, a vivere segregata, privata dei documenti, e maltrattata.

"Una nota decisamente positiva - sottolinea l'assessore - è che i vicini di casa non siano rimasti indifferenti, allertando i soccorsi, e che la ragazza abbia trovato il coraggio di chiedere a gesti aiuto alla Polizia. Purtroppo, è evidente che non sono bastati gli omicidi di povere ragazze 'colpevoli', agli occhi dei loro familiari, di volersi integrare e di voler vivere la loro vita liberamente in Italia".

"Pensiamo - ricorda De Corato - a Hina Saleem a Brescia, la ragazza pakistana uccisa dai parenti l'11 agosto 2006 come punizione per non volersi adeguare agli usi tradizionali della cultura d'origine. O ancora, sempre a Brescia, a Sana Cheema, la 25enne, sempre pakistana, sgozzata ad aprile 2018 nella terra d'origine dal padre e dal fratello perché si era innamorata di un ragazzo italiano ed aveva intenzione di sposarlo. O ancora, più recente, a Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa dalla famiglia a Novellara perché ha rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan".

"Oltre a loro - rimarca l'assessore - ci sono numerose ragazze e donne, figlie e mogli, che negli anni hanno subìto violenza da parte dei familiari o dal marito perché non si piegavano alle loro volontà". "Tutti episodi, questi come anche quello di questi giorni nel Mantovano, che si verificano da anni - afferma l'assessore - nella falsa e sbagliata convinzione che le donne siano oggetti di proprietà degli uomini. Davanti a queste vicende non si può certamente continuare a parlare di 'integrazione'". "È evidente - denuncia l'assessore - che persone che ragionano con la mentalità della sharia islamica non possono in alcun modo integrarsi nella nostra società democratica".

"Apprendo con piacere - conclude De Corato - che il Questore di Mantova, Paolo Sartori, ha dato disposizioni di revocare i permessi di soggiorno al marito e ai suoceri della giovane vittima con, una volta terminato l'iter giudiziario, conseguente espulsione dal territorio nazionale con trasferimento coatto nel Paese di origine". (LNews)