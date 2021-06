Trasporto ferroviario Modena Mantova: riunito il comitato utenti

La Regione ha anticipato che la Conferenza delle Regioni sta per deliberare l’applicazione della norma

vigente che, col passaggio in zona bianca in seguito alle migliorate condizioni sanitarie, prevede di elevare la

percentuale dei posti disponibili all’80% (la percentuale attuale è del 50%), dopo le opportune valutazioni

sanitarie. E’ stato ricordato che la percentuale non si calcola sui posti a sedere ma sommando anche i posti

in piedi che, nella maggior parte dei treni, equivale al numero di quelli seduti.

E’ stato ripristinato il 75% dei treni Alta Velocità che attraversano il territorio regionale (frecce). Abbiamo

sollecitato un elenco dei treni ripristinati e una tabella col programma della reintroduzione di quelli mancanti

per aiutare la pianificazione degli utenti. L’Associazione Pendolari di Piacenza ha segnalato che alcuni treni

AV ripristinati nelle ultime settimane non fermano alla stazione di Piacenza con grave disservizio per gli

utenti così come è stata denunciata la mancanza di treni “turistici” diretti verso le coste della Liguria.

A partire dal prossimo cambio orario saranno introdotti i primi treni elettrici sulla linea Reggio Emilia-Ciano

(riaperta al traffico ferroviario il 13 giugno) e nel corso dell’anno 2022 saranno introdotti anche sulla Reggio-

Guastalla e Reggio-Sassuolo Radici. Per il momento resteranno inalterate le tracce orarie: eventuali

miglioramenti saranno valutati in concomitanza coi prossimi cambi orario.

Sulla linea Pontremolese, dopo i disservizi avvenuti lunedì scorso al servizio bus sostitutivo, è stata

ripristinata una certa regolarità grazie al tempestivo rinforzo di autobus attuato dall’azienda.

A partire dal prossimo anno scolastico, tutti gli studenti che frequenteranno la scuola secondaria di secondo

grado (in prevalenza con età da 14 a 19 anni), in possesso di un ISEE non superiore a 30mila euro,

potranno utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici regionali (treni e bus) nel tragitto casa/scuola. Il servizio

sarà garantito anche agli studenti di età superiore a 19 anni se frequentanti ancora la scuola secondaria di

secondo grado (ex scuole superiori). Per gli studenti di età inferiore a 14 anni il servizio casa-scuola resterà

gratuito senza necessità di presentare l’ISEE.

La regione si è riservata di comunicare se l’abbonamento gratuito potrà essere caricato unicamente su

Tessera Unica (con validazione presso le macchine self delle stazioni) o anche su tessera Mi Muovo; la

procedura sarà attivata, probabilmente, a partire dal mese di agosto.

Il 14 giugno 2021 è stato attivato il nuovo call center per segnalare in tempo reale gli oggetti smarriti, un

servizio che abbiamo sollecitato da anni e che, finalmente, è stato recepito grazie alla disponibilità

dell’azienda ferroviaria che lo ha inserito nella nuova Carta di Servizi per l’anno 2021. Per attivare il servizio

sarà necessario chiamare il numero 840.151.152: l’azienda ha garantito che gli operatori smisteranno

immediatamente le richieste telefoniche pervenute agli operatori di assistenza, per attivare le ricerche. Per

tutte le istruzioni: https://trenitaliatper.force.com/s/in-caso-di-oggetti-smarriti COMITATO REGIONALE DEGLI UTENTI FERROVIARI DELL’EMILIA-ROMAGNA (C.R.U.F.E.R.)

Costituenti: Comitato per la Ferrovia Porrettana – Associazione Utenti BO-VR – Unione Pendolari Piacentini –

– Comitato Utenti Ferrovia Modena-Carpi-Mantova – Associazione Pendolari Bologna-Portomaggiore –

– Comitato Direttissima – Associazione Bologna-Vignola – Comitato Pendolari AV Bologna-Firenze –

– Cittadinanzattiva – Comitato Pontremolese – Comitato Pendolari RomBO – Federconsumatori – Codacons –

