In carrozza. La guida turistica accessibile di Mantova e provincia

Una nuova guida inclusiva per conoscere Mantova sfidando le barriere architettoniche, un nuovo modo per godere dell'opportunità di visita: Valentina Tomirotti - blogger, giornalista e scrittrice - presenta IN CARROZZA, la pubblicazione che ci accompagna nella città dei Gonzaga con un occhio di riguardo verso l'accessibilità delle sue tante bellezze. In chiave pop, per le persone a ridotta mobilità, troviamo undici itinerari storico-artistici ed enogastronomici tra la città e la provincia, con indicazioni utili e specifici parametri di viaggio per tutti i visitatori.



Vi aspettiamo all'evento di presentazione, venerdì alle 18:30 nella splendida cornice dello Spazio Te: alla presenza di Valentina Tomirotti si aggiungono quelle di Francesca Vecchioni, presidente di Diversity, il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi, Davide Di Leo in arte Boosta, e in collegamento l'assessore bolognese all'accessibilità Marco Lombardo.