Lavori alle scuole di Marmirolo, quattro i plessi interessati

È un’estate di lavori sui plessi scolastici quella che è appena iniziata a Marmirolo: sono infatti quattro gli interventi che interesseranno le scuole del territorio comunale in questi mesi nei quali le lezioni sono interrotte per la classica pausa estiva.

Il primo cantiere, aperto martedì 15 giugno, interessa il plesso delle scuole primarie di via Ferrari. In seguito all’emergenza da Covid-19, e in accordo con la direzione didattica, l’amministrazione comunale di Marmirolo ha avviato l’iter per l’adeguamento degli spazi scolastici che avverrà tramite l’ampliamento delle aule e, contestualmente, il rinnovamento dei servizi igienici del piano terra. Le dodici aule attualmente presenti diventeranno otto in virtù dell’abbattimento di alcuni muri divisori. Gli ambienti interessati dai lavori saranno inoltre dotati di illuminazione a led, poiché contestualmente anche l’impianto elettrico sarà oggetto di efficientamento. Gli interventi riguarderanno anche uno dei bagni del piano terra, che verrà ammodernato per rispondere alle esigenze degli studenti. I lavori sono stati affidati alla ditta Eredi Montani di Pegognaga e il quadro economico è di circa 129mila euro. A completamento di questo intervento, che verrà concluso entro il periodo del rientro scolastico a settembre, verrà riqualificato anche il passaggio pedonale situato di fronte alla scuola.

Il secondo intervento riguarda il completamento dei lavori di miglioramento sismico presso la scuola secondaria di primo grado “Marconi”, già iniziati con il primo lotto nel 2019. Anche in questo caso il cantiere è stato consegnato lo scorso 15 giugno e proseguirà fino alla fine del mese di agosto. Nella struttura verranno inseriti dei tiranti interni in acciaio e due profili di contrasto in posizione contrapposta ed esterna. Il costo del secondo lotto ammonta a circa 143mila euro.

Un altro cantiere programmato da tempo è quello relativo alla sostituzione dei serramenti della scuola primaria di Pozzolo sul Mincio, facente parte del secondo lotto di lavori realizzato la scorsa estate. Anche in questo caso la scelta è stata quella di attendere la fine del periodo scolastico per attuare i lavori.

Il quarto e ultimo cantiere in previsione è quello per la demolizione e ricostruzione della palestra della scuola primaria di Marmirolo. I lavori inizieranno nelle prossime settimane, ma con un cronoprogramma più lungo.

“Il ringraziamento – commenta l’assessore alla Scuola Massimiliano Boschini – va all’ufficio tecnico e all’ufficio scuola del Comune che, in particolare per quel che riguarda l’adeguamento degli spazi scolastici, si sono mossi con grande tempestività ed efficienza per far sì che l’iter progettuale e i lavori potessero essere realizzati in tempi così brevi e in tempo per il prossimo anno scolastico”.