Riapre la chiesa di San Giovanni del Dosso

Sabato 26 giugno riapre la chiesa parrocchiale di San Giovanni del Dosso, gravemente

danneggiata in occasione del sisma del maggio 2012, e da allora inagibile.

Alle ore 18.00 si terrà una solenne celebrazione presieduta dal vescovo mons. Marco

Busca, insieme al parroco don Paolo Azzini e a molti altri sacerdoti della zona.

I lavori di restauro e consolidamento della chiesa, appena conclusi, erano iniziati

nell’ottobre del 2018.

L’importo complessivo ammonta a 2.800.000 euro, sostenuti in parte da Regione

Lombardia, in parte da risorse provenienti dai fondi dell’8x1000 e in parte da risorse diocesane.

Sono state eseguite numerose opere di consolidamento, delle travature portanti di

copertura, della muratura, della facciata, delle volte e del tetto, quest’ultimo ulteriormente

rinforzato con criteri antisismici.

Le volte crollate sono state ricostruite, così come la parte pittorica, per una restituzione

dell’integrità visiva delle superfici decorate, lasciando memoria delle porzioni perdute non

replicabili.

Si è proceduto anche con il rifacimento degli impianti elettrico e termico ed è stato

restaurato il campanile.

Tra gli interventi più notevoli – sottolinea il responsabile unico del procedimento, geometra

Riccardo Pacchioni - l’audace intervento sulla facciata, che le scosse avevano spostato, per

riportarla in sede; degna di nota anche la costante disponibilità di molti parrocchiani.

I lavori sono stati seguiti dall’ingegnere strutturista Alberto Mani e dall’architetto Marta

Fasol.

Subito dopo la riapertura, domenica 27 giugno alle ore 18 la chiesa ospiterà un evento aperto

a tutti, nel corso del quale verranno presentati i lavori di restauro, con l’accompagnamento di

brani musicali eseguiti dal Coro Gregoriano del maestro Luca Buzzavi.