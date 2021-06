Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto un giovane uomo di 31 anni a lanciarsi questa notte dal tetto del Ni Hao lo store di Cerese nel comune di Borgo Virgilio. La notizia sta girando in questi minuti sul web e le informazioni sono scarsissime. La vittima era sposato la notizia della morte del marito ha sconvolto la donna che colta da un malore è stata trasportata all'ospedale di Mantova. Notizia in aggiornamento Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it