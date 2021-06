Goitese, approvato progetto fattibilità per manutenzioni straordinarie fra Castiglione e Medole

Approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica per la manutenzione straordinaria e il risanamento di tratti vari dell’ex Ss 236 GOITESE. L’intervento che interesserà i punti più ammalorati nell’area del Comune di Castiglione delle Stiviere e Medole, avrà un costo complessivo di 186.886 euro. Il progetto è stato redatto dal Servizio Progettazione stradale Ponti e strutture complesse dell’Area Lavori Pubblici della Provincia. L’opera sarà inserita nell’annualità 2021 del programma triennale dei Lavori pubblici 2021-2023 e l’eventuale ribasso d’asta, a seguito dell’appalto, anche se superiore al 5%, verrà interamente utilizzato per nuovi interventi, oltre a quelli principali previsti in progetto sempre lungo la Goitese. La copertura finanziaria è stata trovata grazie a economia di spesa di un altro progetto del 2018 nell’ambito di un cofinanziamento da Regione Lombardia Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it