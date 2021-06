Sabato 3 luglio torna la Notte Europea dei Musei

Sabato 3 luglio 2021 ricorre la "Notte Europea dei Musei": le istituzioni culturali che aderiscono all'iniziativa rimangono aperte anche la sera con ingresso alla cifra simbolica di 1 euro. Palazzo Ducale, come ogni anno, sposa questa ricorrenza consentendo ai visitatori di percorrere le sale della reggia a un prezzo veramente speciale e in un'insolita cornice serale. La biglietteria chiuderà, come di consueto, alle ore 18.20 per riaprire alle ore 19, emettendo biglietti al costo di 1 euro. In considerazione della capienza del museo dimezzata per le norme di sicurezza e l'affluenza prevista, si raccomanda di prenotare o di presentarsi in biglietteria con un margine di anticipo per evitare code e assembramenti. Il Museo Archeologico Nazionale sarà anch'esso aperto e, per l'occasione, è prevista una visita guidata alla mostra "La città nascosta. Archeologica urbana a Mantova" condotta dall'archeologa Mari Hirose di Palazzo Ducale. Ci si può iscrivere alla visita al solo costo del biglietto (1 euro) ma in questo caso la prenotazione è obbligatoria, registrandosi al link sottostante. Buona visita! Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it