Bandi Fondazione Comunità Mantovana: accolte 61 domande per 458.300 euro di contributi complessivi

Sono state davvero tante le domande pervenute alla Fondazione Comunità Mantovana di partecipare ai due Bandi indetti d’intesa con Fondazione Cariplo e destinati alla “all’assistenza sociale” e “alla cultura”. Le richieste di contributo hanno largamente superato le disponibilità di euro 200.000 per il primo e di euro 150.000 per il secondo; per tale motivo, la Fondazione ha fatto ricorso alle riserve dei bandi territoriali, proprio per poter sostenere alcuni progetti particolarmente meritevoli che avrebbero rischiato l’esclusione per carenza di fondi. Ciò premesso, va comunque rilevato che le domande accolte sono state ben 61 per contributi complessivi di euro 458.300. La tabella di dettaglio dell’uno e dell’altro bando, potrà a questo punto meglio illustrare gli interventi approvati in sede di Consiglio nella riunione di giovedì 30 giugno scorso, rispondendo anche alla irrinunciabile volontà di trasparenza. “E’ questa – ha sottolineato il Presiedente Carlo Zanetti – una delle nostre prime preoccupazioni: quella cioè di rendere pubbliche le scelte, affinchè la parola Comunità, che caratterizza la nostra intestazione, abbia un senso e un valore. Per questo ringrazio i componenti del Comitato incaricato dell’esame delle pratiche e tutto il Consiglio di Amministrazione”. ELENCO PROGETTI DELIBERATI BANDO ARTE CULTURA AMBIENTE 2021 Beneficiaio Contributo Progetto Parrocchia di S. Apollonia Mantova 15.000 Rifacimento impianto elettrico e di illuminazione della chiesa Circolo Cin. "il Cinema del Carbone" 5.000 Centrovisioni 21/22 Asso. Cult. Amici Castellaro Lagusello 5.000 Progetto scavi archeologici Tosina 2021 La Papessa - Mantova 3.000 Biennale della Fotografia Femminile 2022 Associazione " Disanima Piano" - Mn 5.000 Disanima Piano: sentirsi a casa nella casa della cultura Circolo Arci Musica Insieme - Mn 4.000 Il Ri-Ciclo della Vita Ass. "Ricercare Ensemble" – Borgo M. 5.000 Opere, Odi, Salmi: Concerti di Pasqua, Concerti di Natale e Cori a Palazzo Ass. Mirabilia Onlus -Mantova 5.000 Museo Sostenibile:interventi urgenti per realizzare l'efficientamento energetico Circ. ARCI Laghi Margonara-Gonzaga 5.000 MargoPark- Coltiviamo il Futuro Insieme Parr. S.Tommaso Ap. Acquanegra s/c 10.000 Restauro e Risanamento Conservativo Loggiato della Parrocchia O2 APS - Mantova 3.000 WorldMusic 2021:concerti gratuiti per famiglie e ragazzi Ass. Persone Singolari - Casaloldo 3.000 Ri-Ambientarsi 2.0:laboratori e convegni sul rispetto dell'ambiente Associazione Isacco - Marcaria 5.000 Tre Giorni Mazzolariana II^ Edizione: iniziative culturali, musicali e teatrali Compagnia del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo - Mn 3.000 La Croce e I Sacri Vasi: Il Fastigio della Cupola di S. Andrea Associazione Orchestra da Camera Mn 25.000 Trame Sonore: Mantova Chamber Music Festival 29/5-2/6/2021 Accademia Musicale dei Colli Morenici Volta Mantovana 5.000 Festival dei Colli Morenici- Winter Edition Asso. Mantova Festival Internazionali 25.000 Festivaletteratura 2021 XXV^ Edizione Ass. di Coop.Int. New Tabor - Viadana 3.000 Il Cielo in aula: L' educazione ambientale come valore aggiunto Charta Coop. Sociale Onlus -Mantova 3.000 Cavriana Experience: raccolta di storie per la promozione del territorio Ass. " Il Sogno di Vasco" - S.Benedetto 3.000 Formedarte ( A San Benedetto Po): eventi di arte e cultura MCL- Manto Circular Lab - Mantova 5.000 La Scultura Mantovana dal 900 ai giorni nostri Associazione Istituti Santa Paola -Mn 5.000 Completamento laboratorio di restauro e conservazione dipinti su tela tavola Associazione Musica Nuova - Mn 5.000 Orchestra Arco-Baleno: la musica è di tutti Ass. Culturale ARS Creazione - Mn 7.000 AltroTeatro - Tutto il mondo è palcoscenico ELENCO PROGETTI DELIBERATI BANDO ASSISTENZA SOCIALE 2021 Centro Riab. Equestre "La Conchiglia" Onlus - Serravalle 5.000 "Aiutiamoli ad Aiutare": progetto genitorialità ARCI Mantova 5.000 ARCIVAN: acquisto Van per trasporti sociali Associazione Marco S.- No Alla SLA - Mantova 12.000 Aiutiamo Leonardo affetto dalla SMA Associazione Pontebaleno 2000 - Mantova 7.000 New generation: attività di doposcuola ANFFAS onlus Mantova 10.000 Stabiliamo un contatto Scuola Materna Maria Imm.- Carbonara di Po 5.000 Progetto di socializzazione a sostegno delle attività educative Associazione Mantova Festival Internazionali - Mantova 15.000 Festival e partecipazione Ass.ne di volontariato Casa delle Farfalle onlus – Poggio Rusco 5.000 Butterfly Car: Ti Accompagno- acquisto automezzo Genitori Associati per le Scuole del Comprensivo Mantova 2 8.000 Scuole Aperte 2021/22 A.B.E.O. Mantova 10.000 Banca del latte a Mantova Società Cooperativa "MATER Tagesmutter - Mantova 10.000 Felice-Mente a scuola Amici Della Associazione Orchestra da Camera di Mantova 15.000 Facciamo Madama DoRe Insieme Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Mantova 10.000 Lottiamo Insieme 2022 Centro di Aiuto alla Vita - Onlus 15.000 Una casa a due passi dal cielo Il Milione-Odv-Onlus - Suzzara 3.000 L' Arte del gioco al tempo del Covid Zerobeat Società Cooperativa - Quingentole 8.000 In luce leggermente fuori fuoco Unione Italiana Ciechi - Ipovedenti Mantova 5.000 Stiamo al passo......per crescere insieme Associazione Libra - Mantova 8.000 Radioazione: Lab digitale radiofonico#prevenzione#inclusione#giovani Società Coop. Sociale La Quercia Cooperativa -Roverbella 5.000 Mi metto in gioco Interventi in gruppo per genitori e bambini con autismo e fragilità diverse Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani -Mantova 5.000 Coltivare Legami verso una scuola di comunità Croce Rossa Italiana Castiglione delle Stiviere 10.000 Aiutaci ad Aiutare Associazione Genitori Luisa Levi -Mantova 5.000 Vivi la Scuola Associazione Circolo ANSPI San Luigi Gonzaga Castiglione D/S 5.000 Libri e Fantasia in Castello A.V.P.C. Associazione Vol.Protezione Civile- Castellucchio 10.000 Acquisto automobile con carrello intervento Come detto, è stato possibile sostenere alcuni progetti ricorrendo alle disponibilità stanziate per questa necessità da Fondazione Cariplo. Eccone in dettaglio i beneficiari: Speranza Coop. Sociale - Mantova 15.000 Progetto Lillà: laboratori per giovani in disagio Associazione Casa del Sole- Curtatone 15.000 Vivere all agrande: una via per il "dopo di noi" Fondazione Palazzo Te 8.000 Umile forma di vita: attività scuola Palazzo Te Ass. Cult. Campogalliani - Mantova 10.000 Stagione 21/22 Il teatro rinasce Associazione Società della Musica - Mantova 10.000 MantovaMusica 2021:classica, lirica e popular music Segni d'Infanzia Associazione artistica - Mantova 10.000 Segni community: ragazzi e bambini creativi Fondazione Le Pescherie di Giulio Romano - Mn 20.000 Completamento lavori Logge di Giulio Romano Associazione Arte e Cultura Schivenoglia 2.000 Un percorso montessoriano di "Educazione Cosmica" Associazione Senza Froniere - Mantova 2.000 Superare il Covid verso una scuola rinnovata La Compagnia di Levata 2.000 Dai un calcio alla noia:attività per ragazzi Amici Pro Loco di Rivalta 2.500 Concorso di pittura MincioArt 2021 Gruppo Archeologico Sermidese 1.400 Archeologia: memoria sociale, estetica, storica Associazione Ricreativa Athena-San Giacomo d/s 2.400 Foto Segnate: allestimento mostre fotografiche Sul sito della Fondazione Comunità Mantovana www.fondazione.mantova.it si trovano tutti i contributi deliberati. 