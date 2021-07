S.Giorgio Bigarello aggiudicati i fondi per l’implementazione di sistemi di controllo targhe

Un potenziamento significativo dei sistemi di videosorveglianza a San Giorgio Bigarello. Il Comune, infatti, si è aggiudicato un bando di Regione Lombardia che coprirà in maniera sostanziale la spesa per l’acquisto dell’attrezzatura.

E’ di qualche giorno fa, infatti, la notizia della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto che assegna ai Comuni e alle Unioni di Comuni i finanziamenti del Ministero dell’Ambiente per la realizzazione o l’implementazione di sistemi di controllo targhe per motivi ambientali.

Il finanziamento che l’amministrazione comunale riceverà è di 25mila euro a fronte di un investimento complessivo di 40mila euro. La copertura dei restanti 15mila euro sarà garantita dalla quota messa a disposizione del Comune.

Il bando regionale garantisce l’assegnazione di contributi per l’installazione di sistemi di controllo utili per monitorare la mole del traffico e le emissioni di polveri sottili con il fine ultimo di fornire agli enti Locali gli strumenti necessari per comunicare periodicamente alla Regione l’incidenza del traffico veicolare, ma che avrà come effetto secondario – tuttavia non meno importante – quello di garantire una significativa maggiorazione del potenziale di videosorveglianza e di controllo del territorio.

I Carabinieri, infatti, potranno accedere con qualsiasi dispositivo fisso e mobile direttamente all'area dedicata per visionare e scaricare la reportistica disponibile.

I nuovi lettori delle targhe saranno installati in via Europa all’intersezione con via Matteotti, in via Cade' all’intersezione con via Sicilia e in via Gazzo all'altezza del civico 12 e andranno ad aggiungersi a quelli già esistenti in località Tripoli, presso l’incrocio della legnaghese e in località Villanova de Bellis: in tal modo tutti gli accessi al territorio di San Giorgio Bigarello risulteranno monitorati.

L'intervento proposto, preceduto da una serie di attività propedeutiche alla sua realizzazione, sarà messo in esercizio in un tempo massimo di sei mesi: entro dicembre, dunque, saranno posizionati i nuovi sistemi di videosorveglianza.

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per il lavoro svolto – dichiara la comandante del Corpo di Polizia Intercomunale Mantova Nord, Simonetta Boniotti - soprattutto perché il primo posto in una graduatoria di 162 proposte ammesse e finanziate su un totale di 186 progetti, è davvero significativo. Il progetto presentato punta a monitorare la mobilità locale, di forte impatto sulla vita dei centri abitati, e si propone di mettere in campo tutte le attività possibili per garantire il rispetto per l’ambiente e la sicurezza della circolazione stradale. Valori ai quali, da sempre, l’Amministrazione comunale è attenta”.