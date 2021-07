S.Giorgio Bigarello, giunta approva riqualificazione del centro sportivo di via Marconi

Prenderà il via ad ottobre il progetto di riqualificazione del centro sportivo di via Marconi a San Giorgio Bigarello: questa una delle decisioni votate dalla Giunta Comunale, riunitasi proprio oggi.

Molteplici e articolati i lavori che valorizzeranno gli impianti: si interverrà sul corpo gradinate e sui sottostanti spazi destinati a magazzini, uffici e servizi igienici per il pubblico, poi oltre che sul campo di gioco principale, si procederà con i lavori di riqualificazione del corpo del vecchio spogliatoio, attualmente dedicato all’attività del settore giovanile. A questi, si andranno ad aggiungere i lavori per un nuovo spogliatoio, da dedicare alla squadra di calcio locale.

Saranno, dunque, sia interventi di carattere strutturale, quali la messa in opera di collegamenti meccanici antisismici di ancoraggio delle strutture prefabbricate delle gradinate, che di sistemazione generale, dalle finiture interne alle migliorie dell’impiantistica per una migliore resa energetica degli spazi. Con il progetto si intende, inoltre, realizzare le coloriture esterne degli edifici definendo anche un sistema di immagine che valorizzi i colori sociali della locale squadra di calcio che utilizza l’impianto sia per l’attività ufficiale che per quella di promozione dello sport.

L’opportunità che spinge l’Amministrazione Comunale a realizzare un così vasto progetto non è unicamente legata al perseguimento di una maggiore fruibilità ed attrattività del centro sportivo ma punta anche e soprattutto al miglioramento delle condizioni di sicurezza generale dell’impianto, della sostenibilità ambientale dell’intervento e, considerata l’emergenza sanitaria vissuta nell’ultimo anno, alla realizzazione di interventi che consentano lo svolgimento dell’attività sportiva in sicurezza.

Un’opportunità resa possibile anche grazie all’ottenimento dei fondi del Bando Impianti Sportivi di Regione Lombardia per l’assegnazione di contributi a fondo perduto in conto capitale alle domande per la riqualificazione e la valorizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica.

“Si tratta di un intervento straordinario, doverosamente necessario – ci spiega l’assessore allo Sport Laura Spiritelli - per un impianto costruito più di 50 anni fa che da sempre è uno dei fulcri dell’attività sportiva del territorio e che si inserisce nella visione amministrativa di riqualificazione e rigenerazione di quelle strutture che sono punto di riferimento per la crescita di bambini ed adolescenti oltre ad essere elemento di coesione e condivisione sociale per più generazioni”.

A fronte di un intervento pari a 450mila euro, il Comune di San Giorgio Bigarello è riuscito ad ottenere 150mila euro di finanziamenti. I restanti 300mila saranno finanziati tramite l’accensione di un mutuo.

Precisa il Sindaco Beniamino Morselli: “Continua l’impegno dell’amministrazione nel perseguire il miglioramento della fruibilità degli impianti sportivi del nostro Comune. Le strutture su cui interverremo sono ormai molto datate e hanno visto intere generazioni di ragazzi utilizzarle. La società sportiva riesce a coinvolgere centinaia di bambini e ragazzi: è soprattutto pensando a loro che abbiamo deciso questo importante investimento”.